De Japanse schaatssters leken dinsdag de olympische titel op de ploegenachtervolging te prolongeren, maar uitgerekend in de laatste bocht ging het mis. Nana Takagi, die ten val kwam, is nog altijd ontroostbaar.

"Om eerlijk te zijn, was ik in een geweldige stemming. Ik had het idee dat ik samen met mijn zus bezig was aan mijn beste schaatsrit van de afgelopen anderhalve week", baalde Takagi na haar kostbare valpartij in de National Speed Skating Oval.

Door de val van Takagi waren alle kansen voor Japan verkeken, want de tijd stopt pas als iedereen over de streep is gekomen. Miho Takagi en Ayano Sato zagen lijdzaam toe hoe Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin en Valérie Maltais triomfantelijk over de streep kwamen.

Nana Takagi, die nog wel opkrabbelde en over de finish kwam, barstte vrijwel direct na de finish in tranen uit. "Mentaal ben ik nog niet hersteld van mijn valpartij. Het is moeilijk voor me om eraan te denken of over te praten", besloot de onfortuinlijke Takagi.

'Ik had moeite om de juiste woorden te vinden'

Miho Takagi, die in Peking ook al zilver pakte op de 500 en de 1.500 meter, deed een poging om haar twee jaar oudere zus te troosten. "Maar ik had moeite om de juiste woorden te vinden op dat moment. Ik wilde er gewoon voor haar zijn en haar een knuffel geven. We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd en dat is frustrerend."

"We hebben gedaan wat we konden. Dat we onze race eindigden met een val, maakt het moeilijk om onze prestaties te beoordelen. Maar ik denk nog steeds dat we de beste versie van onszelf hebben laten zien."

Canada was in de halve finales ook al te sterk voor Nederland, dat wel met brons eindigde. Ireen Wüst, Irene Schouten en Marijke Groenewoud versloegen Rusland in de troostfinale.