Kunstrijdster Lindsay van Zundert was dinsdag dolgelukkig nadat ze zich had verzekerd van de finale op de Olympische Spelen in Peking. De Nederlandse hield in de korte kür zeker vijf rijdsters onder zich, waardoor ze zich verzekerde van de eindstrijd.

"Ik ben superblij", zei Van Zundert toen haar finaleplaats een feit was. "Dit is iets waarvan ik altijd heb gedroomd en dat is nu bewaarheid geworden. Het is supermooi. Ik ga nu hard trainen voor de lange kür en daar iet moois neerzetten."

De zeventienjarige Van Zundert maakte indruk op de korte kür door een score van 59,24 punten te noteren. Daarmee verbeterde ze haar persoonlijk record, dat op 57,72 punten stond. Al na acht ritten bleek dat die score genoeg was voor de eindstrijd, waarin 25 rijdsters in actie komen.

"Dit is iets waarop ik gehoopt had. Mijn doel was om het beste voor mezelf neer te zetten. Dat heb ik gedaan en dat is een hele opluchting. Ik dacht terug aan het EK, toen mijn laatste sprong niet lukte. Nu lukte dat wel. Er is een last van mijn schouders gevallen."

Van Zundert, die bij de openingsceremonie nog de Nederlandse vlag mocht dragen, erkende dat ze gespannen was voor haar kür. Ze was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976. "Ik heb meestal wel spanning nodig, anders lukt het niet."

"Ik had in de opwarming wat wiebelbenen, maar dat trok vrij snel weg. De stress was helemaal weg toen ik begon. Ik vond het heel leuk om hier te schaatsen en heb ervan genoten. Dit zal ik niet snel vergeten."

Carine Herrygers en Lindsay van Zundert wachten vol spanning op de juryuitslag. Carine Herrygers en Lindsay van Zundert wachten vol spanning op de juryuitslag. Foto: Getty Images

Coach vreesde dat spanning Van Zundert opbrak

Coach Carine Herrygers had er twee dagen voor de korte kür nog een hard hoofd in. De Belgische zag veel spanning bij haar pupil. "Ik was er heel bang voor dat dat haar zou opbreken."

"Ze was op de trainingen niet zoals anders: ze was niet zo zelfverzekerd. Op de trainingen in Heerenveen en richting het EK was ze juist supergoed. Ik dacht eerst dat het de jetlag was, maar het bleef nogal lang duren. Ik weet niet hoe het kwam. Ik heb veel met haar gepraat."

De vrees van Herrygers werd gelogenstraft: Van Zundert schaatste de beste kür in haar leven. "Ik ben daar heel blij mee. We moeten ervoor zorgen dat ze nog beter scoort in de finale. Daarin moeten we risico's gaan nemen. Maar de Spelen voor Lindsay zijn sowieso geslaagd. Ze heeft het heel goed gedaan."

De medailles worden uitgereikt na de vrije kür, die donderdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) verreden wordt in het Capital Indoor Stadium.