Zaterdag neemt Sven Kramer op het olympische ijs in Peking afscheid als profschaatser. In de National Speed Skating Oval begint hij zijn laatste olympische race bij de massastart om daarna een punt achter zijn schaatscarrière te zetten. Wat is jouw mooiste herinnering aan Kramer? Laat het hieronder weten via ons reactieplatform NUjij.

Was jij bij 'De Wissel', heb je een bijzondere ontmoeting met Kramer gehad of heb je een ander mooi verhaal? Laat het ons weten. De mooiste verhalen publiceren we in een nieuw artikel.