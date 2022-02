Een dag na zijn olympische titel op de 10 kilometer heeft Nils van der Poel zijn trainingsschema online gezet. Op de website howtoskate.se staat welke trainingen en trainingsvormen de 25-jarige Zweed gebruikte in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen in Peking.

In het 62 pagina's tellende document staat onder meer dat Van der Poel in juli 2019 vijf dagen achter elkaar minimaal zeven uur per dag hardliep. In augustus 2021 zat Van der Poel 22 dagen gemiddeld vijf uur per dag op de fiets.

De olympisch kampioen hintte al langer op het delen van zijn trainingsmethoden. Eerder maakte hij al bekend duizenden oefenrondjes te hebben geschaatst in het Duitse Inzell. Na het veroveren van twee gouden medailles (op de 5 en 10 kilometer) staat het hele schema online.

Van der Poel keerde drie jaar geleden voor de tweede keer terug als profschaatser. Zijn doel was om de beste schaatser ter wereld te worden. Met twee gouden medailles en een wereldrecord op zak lijkt Van der Poel weer te gaan stoppen.

"Deze periode heeft veel meer invloed gehad op mijn leven en op wie ik nu ben dan ik ooit had verwacht", zei Van der Poel na afloop van de 10 kilometer. "Maar ik denk dat dit proces herhalen niet dezelfde impact zal hebben. Ik ben té nieuwsgierig. Ik weet wat ik ga krijgen als ik doorga met schaatsen. Ik heb geen idee wat ik krijg als ik een ander pad kies."