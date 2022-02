Gao Tingyu schreef zaterdag historie in Peking door als eerste Chinese man olympisch goud te winnen bij het langebaanschaatsen. De 24-jarige sprinter hoopt dat zijn zege op de 500 meter ervoor zorgt dat het Chinese schaatsen een flinke impuls krijgt.

Zodra de laatste twee schaatsers gefinisht zijn en het duidelijk is dat zijn olympisch record van 34,32 seconden genoeg is om zijn droom in vervulling te laten gaan, springt Gao in de armen van zijn coaches en grijpt hij een Chinese vlag.

De olympisch kampioen op de 500 meter rent in extase langs de tribunes waarop een paar honderd uitgenodigde landgenoten harder klappen dan ze de hele week gedaan hebben. Als Gao voor de hoofdtribune uitkomt, stopt hij abrupt, gooit hij zijn hoofd naar achteren en produceert hij een schreeuw die tot in de nok van de imposante National Speed Skating Oval te horen is.

"Het is me gelukt", zegt Gao even later op zijn drukbezochte persconferentie. "Toen ik vier jaar geleden in Zuid-Korea olympisch brons won op de 500 meter zei ik dat ik goud zou pakken in Peking. En vandaag heb ik het waargemaakt. Deze medaille is voor mijn land, voor China."

Gao Tingyu reed in een olympisch record naar historisch schaatsgoud. Gao Tingyu reed in een olympisch record naar historisch schaatsgoud. Foto: Getty Images

Gao wil niets zeggen over zijn trainingen

China is al decennia zeer succesvol bij het shorttrack, maar op de 400 meter lange ijsbaan staat het land pas op acht olympische medailles. Ye Qiaobo had in 1992 de primeur met zilver op de 500 en 1.000 meter voor vrouwen, in 2014 bezorgde Zhang Hong (1.000 meter vrouwen) China het eerste schaatsgoud en Gao werd vier jaar geleden in Pyeongchang de eerste Chinese man met een schaatsmedaille bij de Spelen.

Zaterdag leverde de sprinter uit Yichun, een stad vlak bij de Russische grens, wederom een unieke prestatie, nu door goud te veroveren. "Ik verwacht dat dit een geweldig startpunt is voor het Chinese schaatsen", aldus Gao. "Op dit moment zijn we nog niet heel sterk, maar ik denk dat we in de toekomst niet meer te stoppen zijn."

Gao baarde vorig jaar september al opzien toen er na een nationale wedstrijd op de hooggelegen baan van Ürümqi een supertijd van 33,83 op de 500 meter doorsijpelde. De Chinees, die in Peking zoals zo vaak de snelste was op de eerste 100 meter (9,42 seconden), wilde op zijn persconferentie niet vertellen wat zijn geheim is.

"Ik mag jullie niets vertellen over mijn trainingen, dat is vertrouwelijke informatie", zei hij tegen de pers. "Ik kan wel zeggen dat het vooral belangrijk is dat mijn mindset veel beter geworden is in de afgelopen vier jaar."

Gao werd daardoor niet afgeleid door het feit dat hij in de nacht voor zijn 500 meter amper sliep en ook niet door alle druk die hij voelde als de Chinese vlaggendrager bij de openingsceremonie in Peking. "Ik hoorde van iemand dat er in China een vloek rust op vlaggendragers, dat wij nooit goed presteren op de Spelen. Die vloek kan de pot op; ik heb een gouden medaille."