Jutta Leerdam is zondag de eerste Nederlandse vrouw die in actie komt op de 500 meter. De sprintster is ingedeeld in rit 7. Michelle de Jong en Femke Kok, die eveneens hun olympische debuut maken, volgen respectievelijk in rit 8 en 9.

De 23-jarige Leerdam neemt het op tegen de Chinese Jin Jingzhu. Daarna volgt de 22-jarige De Jong in een rit tegen de Canadese Heather McLean. Ook Kok (21) treft met Brooklyn McDougall een Canadese sprintster in de andere baan.

Het lijkt erop dat Kok van de drie Nederlandse vrouwen de grootste kansen heeft op een medaille. De regerend Europees kampioene op de 500 meter eindigde vorig jaar bij de WK afstanden in Heerenveen als tweede en won in 2021 het wereldbekerklassement.

Daarbij moet gezegd dat Kok dit seizoen nog geen enkele wereldbekerwedstrijd op de 500 meter wist te winnen. De concurrentie komt zondag met name van de Japanse Nao Kodaira en de Amerikaanse revelatie Erin Jackson.

Femke Kok gaat voor een medaille op de 500 meter. Foto: Getty Images

Bowe geeft startbewijs weg, maar mag toch starten

Jackson plaatste zich bij de kwalificatiewedstrijden in de Verenigde Staten overigens niet voor de 500 meter, maar ze mag dankzij een fraai gebaar van Brittany Bowe alsnog meedoen. De medaillekansen voor de 33-jarige Bowe zijn gering en dus besloot ze haar startbewijs op de kortste afstand aan Jackson te geven.

Overigens staat ook Bowe 'gewoon' aan de start van de 500 meter. De VS kreeg een extra startplek omdat andere landen een plek hebben teruggegeven. Bowe, een medaillekandidaat op de 1.000 meter, start in rit 5 tegen de Canadese Marsha Hudey.

De 500 meter bij de vrouwen begint zondag pas om 14.56 uur. Bij de mannen kwamen de drie Nederlandse deelnemers zaterdag niet in de buurt van een medaille. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol werden respectievelijk twaalfde, veertiende en achttiende.

De Nederlandse schaatsers beginnen zondag (vanaf 14.00 uur) in rit 2 aan de kwartfinales van de ploegenachtervolging. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker nemen het op tegen Canada, met onder anderen Ted-Jan Bloemen. Jorrit Bergsma is reserve bij de Nederlandse ploeg.