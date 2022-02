Kjeld Nuis begint dinsdag in de elfde rit aan de olympische 1.500 meter, de afstand waarop hij zijn titel van 2018 verdedigt. Concurrent Thomas Krol komt een rit eerder al in actie in Peking, zo wees de loting maandag uit.

De 32-jarige Nuis rijdt in de elfde rit tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok, die vier jaar geleden bij de Spelen in eigen land brons pakte. De Nederlander overtuigde toen met goud in een baanrecord, voor Kim en Patrick Roest (zilver).

Krol wist zich niet te plaatsen voor de Spelen van 2018, maar geldt in Peking als een van de kandidaten voor het goud. De 29-jarige schaatser van Jumbo-Visma is de regerend wereldkampioen op de 1.500 meter. Hij treft in de tiende rit de Noor Peder Kongshaug.

Marcel Bosker komt al in de vierde rit in actie en treft de Brit Cornelius Kersten. De schaatser van Jumbo-Visma wist zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet te plaatsen voor een individuele afstand, maar kreeg vanwege zijn waardevolle rol op de ploegenachtervolging een aanwijsplek voor de Spelen.

Na de rit van Nuis staan er nog vier races op het programma op de schaatsmijl. De titelverdediger en Krol misten de wereldbeker in Calgary en wisten daardoor al dat ze niet bij de laatste paren zouden zitten.

De 1.500 meter begint dinsdag om 11.30 uur. De Nederlandse vrouwen kwamen maandag al met succes op actie op de schaatsmijl: Ireen Wüst imponeerde met olympisch goud en Antoinette de Jong eindigde met brons.