Ireen Wüst heeft maandag op de Olympische Spelen historie geschreven door net als vier jaar geleden goud te veroveren op de 1.500 meter. Nooit eerder won een sporter bij vijf Winterspelen op rij een olympische titel. Antoinette de Jong pakte brons in Peking, achter de Japanse favoriete Miho Takagi (zilver).

De 35-jarige Wüst beleefde een droomrace in de National Speed Skating Oval. In haar normaal gesproken beste ronde - de tweede volle ronde naar de 1.100 meter - kon ze volop profiteren van haar Canadese opponente Ivanie Blondin op de kruising. Ze finishte in een olympisch record van 1.53,28 en stak direct haar handen in de lucht.

Topfavoriete Takagi, die dit seizoen drie wereldbekers won op de 1.500 meter, slaagde er in de slotrit niet meer in om Wüst van het goud te houden. De Japanse finishte in 1.53,72 en moest genoegen nemen met zilver, achter De Jong (1.54,82).

Wüst heeft nu vijf Winterspelen op rij een olympische titel op haar naam staan. De Brabantse begon haar olympische carrière in 2006 met goud op de 3.000 meter, gevolgd door titels op de 1.500 meter (2010), de 3.000 meter, de ploegenachtervolging (beide in 2014) en opnieuw de 1.500 meter (2018).

Door haar nieuwe succes in Peking mag Wüst zich nu twaalfvoudig medaillewinnaar noemen op de Spelen. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, die voor de vijfde keer het podium op de 1.500 meter haalde, komt later dit toernooi nog in actie op de ploegachtervolging (15 februari) en de 1.000 meter (17 februari).

Ireen Wüst kende een droomrace tegen Ivanie Blondin. Ireen Wüst kende een droomrace tegen Ivanie Blondin. Foto: Getty Images

De Jong neemt revanche met brons

Antoinette de Jong nam met haar bronzen medaille op de 1.500 meter revanche voor haar teleurstellende optreden op de 3 kilometer, waar ze als regerend wereldkampioene slechts als achtste eindigde. Met een tijd van 1.54,82 hield De Jong de Japanse Ayano Sato nipt (1.54,92) achter zich.

Olympisch debutant Marijke Groenewoud was in de negende rit de eerste schaatsster die onder de minuut en 55 seconden dook (1.54,97) en eindigde daarmee als vijfde. De Friezin doet in Peking ook nog mee aan de massastart en op dat onderdeel is ze regerend wereldkampioen.

Voor Brittany Bowe liep de 1.500 meter uit op een fiasco. De 33-jarige Amerikaanse, de wereldkampioen van 2015 op deze afstand, eindigde met een tijd van 1.55,81 slechts als tiende. Vooraf werd ze als medaillekandidaat ingeschaald.

Nederland staat nu op vier olympische medailles in Peking. Irene Schouten boekte zaterdag het eerste succes door goud te veroveren op de 3.000 meter. Een dag later volgde zilver voor Patrick Roest op de 5 kilometer. Dinsdag staat de 1.500 meter bij de mannen op het programma.