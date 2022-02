Sven Kramer heeft zondag geen goed gevoel overgehouden aan de laatste 5 kilometer uit zijn loopbaan. De 35-jarige Fries finishte bij de Olympische Spelen in Peking in 6.17,04 en dat bleek bij lange na niet genoeg voor een medaille.

"Dit was gewoon niet goed", was de duidelijke conclusie van Kramer in gesprek met de NOS. "Ik heb echt geprobeerd om de 29 (rondetijd, red.) laag te houden, maar ik ging snel naar 29,7. Ik kreeg 'm nog één keer terug naar 29,3, maar daarna liep het weer snel op. Dat betekende dat ik moest knokken."

Kramer liet direct na de finish al blijken niet tevreden te zijn over zijn optreden. Hoewel de drievoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer geen rekening hield met een medaille, steekt het hem dat hij een anonieme rol speelde op het Chinese ijs.

"Ik schaam me wel een beetje ja, maar het is niet anders. Het was alles of niks. Tussen Kerst en Oud en Nieuw was het spannend of ik hier überhaupt zou zijn. Olympische kwalificatie was mooier dan dit. Nu moet ik even incasseren", aldus Kramer, die voor de dweilpauze al op de vierde plek stond, op zeven seconden van het podium.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Ontvang elke avond een melding voor het programma van morgen

Na zilver in 2006 en gouden plakken in 2010, 2014 en 2018 eindigt de schaatser van Jumbo-Visma uitgerekend op zijn vijfde en laatste Spelen niet op het podium op de 5 kilometer. Hij doet in Peking ook nog mee aan de ploegachtervolging, waar kansen liggen voor goud, en de massastart.

"Het was erg onrealistisch geweest om te zeggen dat ik hier even goud zou pakken op de 5 kilometer", benadrukt Kramer. "Ik heb alles gegeven en het bleek niet goed genoeg. We hebben nog een aantal dagen, dus het is nu hopen op een mooi slotstuk."

Volg het restant van de 5 kilometer in ons liveblog