In de dagen voor zijn laatste 5 kilometer was er al meer berusting dan bravoure bij Sven Kramer. Maar natuurlijk deed het de 35-jarige schaatser pijn dat hij zondag een matige race reed bij de Olympische Spelen van Peking en ver van de medailles bleef.

De zelfspot was snel terug na zijn teleurstellende afscheid van de afstand die hij jarenlang domineerde. "Ik had de laatste twee rondjes genoeg tijd om erbij stil te staan dat dit de laatste keer was", zei Kramer een uurtje na zijn race in de National Speed Skating Oval met een glimlach.

De drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 meter hoopte met een alles-of-nietsrace nog een medaille te kunnen winnen in Peking, maar in het tweede deel van zijn rit liepen de rondetijden te veel op. Hij eindigde met drie rondjes boven de dertig seconden en wist door zijn eindtijd van 6.17,04 direct dat het niet genoeg was voor een podiumplek.

"Natuurlijk vind ik het kut, natuurlijk had ik liever 6.10 gereden", zei Kramer, die negende werd op ruim acht seconden van winnaar Nils van der Poel. "Dit was gewoon niet goed genoeg en dat is jammer. Maar wat kan ik er nu nog aan doen? Mijn opzet is niet geslaagd."

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Ontvang elke avond een melding voor het programma van morgen

De rijder van Jumbo-Visma begon vol risico met rondjes van 28,77 en 29,26 seconden, waardoor hij na 1.000 meter zelfs even onder het schema van zijn olympisch record van vier jaar geleden in Zuid-Korea zat. Hij probeerde vervolgens zo lang mogelijk rondjes laag in de 29 seconden te rijden, maar dat lukte niet.

"Ik wist dat ik onder de 6.10 moest rijden voor een medaille", aldus Kramer. "Ik had heel safe weg kunnen gaan op een schema van 6.12 of 6.13, maar dan heb je ook niks. Dus ik mikte op 6.09, maar met nog vijf rondes te gaan kon ik de rondetijden niet meer voldoende drukken. En toen was het klaar."

79 Balende Kramer: 'Ik wil graag beter, maar het lukte niet'

'De Spelen zijn pas net begonnen'

Het werd deze olympische cyclus al snel duidelijk dat de dominantie van Kramer op de 5 kilometer voorbij is. Sinds zijn overwinning bij de Spelen van 2018 heeft de dertigvoudig wereldkampioen nog maar één zege geboekt op zijn favoriete afstand, bij het EK allround van 2019.

Dat kwam mede door chronische rugproblemen, waaraan de Nederlander afgelopen voorjaar na lang twijfelen toch werd geopereerd. "We wisten dat we daarmee een risico namen. Het ene moment denk ik dat ik het wel had moeten doen en het andere moment denk ik van niet. Misschien is die operatie niet helemaal goed uitgepakt, maar het is wat het is."

Voor Kramer was het door zijn matige voorseizoen al een grote opluchting dat hij op de Spelen stond. "In oktober en november had ik niet gedacht dat het nog zou lukken. Natuurlijk had ik heel graag nog één goede 5 kilometer willen rijden, maar dat zat er niet meer in."

Kramer zet de knop maandag al om naar zijn belangrijkste doel van deze Spelen. Op de ploegenachtervolging (met de kwartfinales op zondag 13 februari en de halve finales en finale op dinsdag 15 februari) hoopt hij samen met Patrick Roest en Marcel Bosker zijn vijfde olympische titel te veroveren.

"We hebben nog twee weken, de Spelen zijn pas net begonnen. Ik hoop dat we nog mooie dingen kunnen laten zien. Dat vind ik het belangrijkste nu."