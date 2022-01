Jillert Anema denkt dat de Nederlandse olympische ploeg na de rel rond Team Zaanlander, bondscoach Jan Coopmans en Ireen Wüst naar elkaar is toegegroeid. Volgens de schaatscoach is de kou uit de lucht.

"Het heeft wel aanleiding gegeven om hier met de schouders naast elkaar te staan. Het team is daardoor wel hechter geworden, heb ik het idee", zei Anema zaterdag na de training in Peking. "Dit had nóóit zo gemogen. Ik kan voorstellen dat Wüst denkt: potverdomme. Daar heeft ze volledig gelijk in."

Aanleiding voor de onrust was een videoserie van het AD over Team Zaanlander, de ploeg van Anema. In de laatst uitgebrachte uitzending spreken coaches en schaatsers van de ploeg niet al te positief over Coopmans en Wüst. Onder anderen Irene Schouten was kritisch op de rol van Wüst in de achtervolgingsploeg.

De commotie over de video zorgde ervoor dat technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF bij aankomst in China direct met de hoofdpersonen om de tafel moest gaan zitten om een en ander uit te spreken. Dat lukte, maar in Peking werd ook duidelijk dat de kwestie voor nog lang niet iedereen afgewikkeld is.

Voor Anema is het wel klaar, zegt hij. "Bij mij is er eigenlijk nooit kou in de lucht geweest. Praten is gewoon goed. Normaal gesproken heb je de KNSB. Nu is ook NOC*NSF erbij. Dat moet even één raam worden. Ik heb het wel als een warm bad ervaren, als heel plezierig. Het is allang geweest, het is allang voorbij."

'Ik bekijk geen video's en lees geen krantenartikelen'

De 66-jarige Anema had de rel overigens totaal niet zien aankomen. "Het klinkt lullig, maar ik bekijk video's niet. Ik lees ook geen krantenartikelen. Als er wat is en mensen komen bij me, dan praat ik daarmee. Je kunt elkaar dan in de ogen kijken. Dat werkt over het algemeen beter. Ik heb volgens mij met niemand hier problemen."

Het is in de ogen van Anema wel een fout van hem en zijn ploeg dat ze de uitzending niet voor publicatie bekeken hebben. Dat hadden ze wel mogen doen, was de afspraak. "Dat lukt dan niet, in de haast en dat soort dingen. Dan komen de filmpjes online zonder dat iemand ze gezien heeft. Het is natuurlijk op een bepaalde manier geknipt. Artistiek verantwoord gebeurt dat, maar dat wil niet zeggen dat mensen dan herkennen wat de bedoeling is."

Anema vindt de reuring vooral vervelend voor Wüst, die voor de vijfde keer gaat meedoen aan de Olympische Spelen en al jaren een vaste waarde is op de ploegenachtervolging. "Wüst heeft steeds meegetraind en een voortrekkersrol gespeeld. Dat dat ter discussie komt te staan, is niet goed. Het is incorrect en niet waar. Ik neem aan dat dat voor haar een van de grote teleurstellingen is. Dat is van ons niet de bedoeling geweest."

De Nederlandse ploeg is sinds deze week in Peking, waar de Olympische Spelen aanstaande vrijdag van start gaan. Het vierjaarlijkse evenement duurt tot en met 20 februari.