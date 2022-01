Schaatsbondscoach Jan Coopmans wil zo snel mogelijk met trainer Jillert Anema van Team Zaanlander en de achtervolgingsploeg bij de vrouwen om tafel. Hij is boos over de laatste aflevering van een videoserie over de schaatsploeg, waarin te zien is dat onder anderen Irene Schouten en assistent-coach Arjan Samplonius kritiek uiten op Ireen Wüst.

Een woordvoerder van de KNSB bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf dat Coopmans met Anema, diens assistent Samplonius en de achtervolgingsploeg (Wüst, Schouten en Antoinette de Jong) gaat praten. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gesprek gevoerd gaat worden.

De timing van de video had niet slechter gekund. De sporters arriveerden donderdag in China voor de Olympische Winterspelen, die volgende week vrijdag beginnen. Coopmans en Anema gingen donderdag direct na aankomst op de luchthaven van Peking nog niet met elkaar in gesprek. Ze zaten in de aankomsthal enkele rijen bij elkaar vandaan, in afwachting van hun koffers.

In gesprek met De Telegraaf noemde Coopmans de video al "onthutsend en weinig verheffend". Er wordt onder meer gesuggereerd dat Wüst bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City niet in het teambelang zou hebben gehandeld en haar ploeggenoten niet op de juiste momenten in de rug zou hebben geduwd.

Irene Schouten (rechts in de zwarte jas) was in een video kritisch op Ireen Wüst. Foto: Getty Images

'Klopt geen donder van wat er over Wüst wordt gesuggereerd'

Aan het einde van de aflevering wordt Schouten gevraagd of ze denkt dat het goed komt met de ploegenachtervolging. "Dat ligt eraan wie de bondscoach selecteert", zei ze daarop, waarmee ze lijkt te zeggen dat Wüst niet in het team zou moeten worden opgenomen.

Coopmans wil daarom niet alleen met coaches Anema en Samplonius, maar ook met de vrouwenachtervolgingsploeg praten. "Wat gesuggereerd wordt over Ireen Wüst, daar klopt echt geen donder van", aldus Coopmans.

"Ik begrijp niet hoe ze dit zo naar buiten hebben kunnen brengen. Ireen zet zich al jaren keihard in voor de ploeg. En wat ik ook erg vind, is dat Ireen niet om een reactie is gevraagd op alle kwalijke uitspraken die over haar worden gedaan."

De Olympische Winterspelen worden van 4 tot en met 20 februari in Peking gehouden. De ploegenachtervolging bij de vrouwen begint op zaterdag 12 februari met de kwartfinales. De halve finale en finale zijn drie dagen later.