Lotte van Beek heeft zondag bij het NK sprint in Heerenveen net als collega Jorien ter Mors haar laatste wedstrijd gereden. De dertigjarige schaatsster sluit een lange carrière af waarin ze olympisch goud, zilver én brons won.

Van Beek hoopte zich dit jaar nog één keer te tonen en voor de derde keer naar de Olympische Spelen te gaan. Een paar dagen voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december ging ze echter door haar rug, waarna ze zich niet plaatste voor Peking.

"Ik heb een tijdje geleden al besloten dat dit mijn laatste seizoen zou zijn", zei de Zwolse tegen de NOS. "Ik wilde nog één keer laten zien wat ik kan en ik was heel goed op weg, maar toen kwam dat probleem met mijn rug. Sindsdien gaat het schaatsen niet meer zoals ik wil. Dat is heel jammer, maar verder heb ik de afgelopen maanden vooral ontzettend genoten."

Van Beek won in 2014 op de Spelen van Sotsji brons op de 1.500 meter en greep met Ireen Wüst, Ter Mors en Marrit Leenstra goud op de ploegenachtervolging. De specialiste op de middellangeafstand reed in Rusland alleen de kwartfinale en was de reserve tijdens de halve finale en finale.

Van Beek wist zich ook te kwalificeren voor de Spelen van 2018 in Pyeongchang, ondanks een lange revalidatie na een bij een skiongeluk opgelopen knieblessure. De rijdster uit Overijssel kwam in Zuid-Korea één honderdste tekort voor brons op de 1.500 meter. Wel pakte ze zilver met de ploegenachtervolging. Ook won ze dat seizoen bij de EK afstanden goud op de 1.500 meter en op de teampursuit.

Lotte van Beek (tweede van rechts) werd in 2014 samen met onder anderen Jorien ter Mors (tweede van links) olympisch kampioen op de ploegenachtervolging. Lotte van Beek (tweede van rechts) werd in 2014 samen met onder anderen Jorien ter Mors (tweede van links) olympisch kampioen op de ploegenachtervolging. Foto: ANP

'Geen idee wat ik nu ga doen'

Van Beek richtte zich altijd vooral op de grootste wedstrijden en zag het niet zitten om nog een olympische cyclus van vier jaar door te maken. "Ik ben net dertig geworden en doe al vanaf mijn achttiende mee. Dat is een lange tijd. Wat ik nu ga doen? Geen idee, en dat is juist leuk. Ik kijk er wel naar uit om verder te kijken dan de wereld van het schaatsen."

Ter Mors maakte zondag ook bekend dat het NK sprint haar laatste wedstrijd als schaatsster was. Ze sloot haar succesvolle carrière in stijl af met de winst op de 1.000 meter, de afstand waarop ze bij de Spelen van 2018 olympisch goud pakte.

Ter Mors won in haar carrière drie olympische titels en veroverde ook drie wereldtitels. Ze beëindigde het NK sprint met de vierde plaats. Van Beek werd twaalfde.