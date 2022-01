Michelle de Jong en Tijmen Snel zijn zondag voor het eerst Nederlands sprintkampioen geworden. In het vrouwentoernooi werd Ireen Wüst gediskwalificeerd op de afsluitende 1.000 meter, terwijl Jorien ter Mors de kilometer won bij haar afscheid als schaatsster.

De 22-jarige De Jong begon de laatste 1.000 meter van het vrouwentoernooi met een voorsprong van 1,46 seconden op Wüst in het klassement. De ploeggenoten reden in de slotrit tegen elkaar en op de eerste kruising ging het mis. Wüst hinderde De Jong en werd gediskwalificeerd.

De Jong reed alsnog een prima tijd op de 1.000 meter (tweede in 1.16,01) en dat was ruim voldoende om voor het eerst Nederlands kampioen bij de senioren te worden. Vorig jaar werd ze vierde bij het NK sprint. De Friezin legde de basis voor haar titel door haar goede 500 meters (tweede in 38,15 en eerste in 37,85).

Marrit Fledderus klokte zondag de derde tijd op de 500 meter (38,24) en de vijfde tijd op de 1.000 meter (1.16,79). De ploeggenoot van De Jong schoof door de diskwalificatie van Wüst door naar de tweede plek in het eindklassement. Helga Drost werd derde.

Jutta Leerdam en Femke Kok startten dit weekend niet in Heerenveen. De nummer één en twee van het vorige NK sprint wilden geen risico nemen met het oog op de Olympische Winterspelen van Peking, die over een kleine twee weken beginnen. De Jong (500 meter) en Wüst (1.000 en 1.500 meter en ploegenachtervolging) gaan ook naar China.

Ireen Wüst baalt van haar diskwalificatie op de 1.000 meter. Ireen Wüst baalt van haar diskwalificatie op de 1.000 meter. Foto: ANP

Ter Mors en Van Beek nemen afscheid

Ter Mors kende zondag een mooi afscheid in Thialf. De 32-jarige Enschedese won de 1.000 meter in 1.15,85 en steeg nog naar de vierde plek in de eindrangschikking. De drievoudig olympisch kampioene maakte eerder op de dag bekend dat ze stopt met schaatsen.

Ook Lotte van Beek reed zondag haar laatste races. De dertigjarige Zwolse, die twaalfde werd in het eindklassement van het NK sprint, deed in 2014 en 2018 mee aan de Spelen en heeft olympisch goud (achtervolging), zilver (achtervolging) én brons (1.500 meter) op haar palmares staan.

Snel oppermachtig bij mannen

In het mannentoernooi was Snel oppermachtig. De 24-jarige rijder van Jumbo-Visma won de eerste 1.000 meter en de tweede 500 meter en werd derde op de eerste 500 meter en de tweede 1.000 meter.

In het eindklassement had Snel een voorsprong van bijna een punt op Janno Botman, die tweede werd. Serge Yoro won de afsluitende 1.000 meter en steeg daardoor ten koste van Lennart Velema naar de derde plek in de algemene rangschikking.

Snel, Botman en Yoro stonden nog niet eerder op het podium bij een NK sprint. De afgelopen twee seizoenen werd Snel vijfde bij het nationale sprintkampioenschap.

Bij afwezigheid van olympiërs Hein Otterspeer (de winnaar van vorig jaar), Kai Verbij en Thomas Krol golden Kjeld Nuis en Dai Dai N'tab vooraf als belangrijke kanshebbers voor de nationale sprinttitel. Nuis stapte zaterdag tijdens de eerste 500 meter echter uit met een lichte blessure en N'tab viel hard op de eerste 1.000 meter. Ze startten zondag niet meer.

Snel en De Jong mogen door hun nationale titel naar het WK sprint (3-6 maart). Verbij, Krol, Leerdam en Kok waren al geplaatst voor het toernooi in het Noorse Hamar.