Michelle de Jong heeft zondag de leiding in het klassement van het NK sprint weer overgenomen van Ireen Wüst. Jorien ter Mors werd vierde in haar voorlaatste race als schaatsster. Bij de mannen won Tijmen Snel de tweede 500 meter, waardoor hij zo goed als zeker is van de titel.

In het vrouwentoernooi reed De Jong (22) in een rechtstreeks duel met Wüst op de 500 meter naar een tijd van 37,85. Daarmee was ze duidelijk sneller dan bij de eerste omloop van zaterdag, toen ze met 38,15 vlak achter Dione Voskamp als tweede eindigde.

De 35-jarige Wüst was met 38,67 iets langzamer dan een dag eerder (38,61) en moet later op zondag op de afsluitende 1.000 meter 1,46 seconde goedmaken op De Jong. Zaterdag was ze op de kilometer 1,10 seconde rapper dan haar teamgenoot bij Reggeborgh.

Marrit Fledderus werd in 38,24 derde op de 500 meter en staat in het klassement nu tweede, vlak voor Wüst. Ze heeft op de 1.000 meter een achterstand van 1,28 op De Jong. Voskamp (tweede op de 500 meter in 38,10) is de nummer vier van de rangschikking na drie afstanden.

Ter Mors zette op de 500 meter de vierde tijd op de klokken (38,41) en staat zevende in het klassement. De drievoudig olympisch kampioene maakte eerder op de dag bekend dat ze na het NK sprint stopt met schaatsen. De 32-jarige Ter Mors rijdt op de 1.000 meter haar laatste race.

Jutta Leerdam en Femke Kok doen dit weekend niet mee in Heerenveen. De sprinters willen geen risico nemen met het oog op de Olympische Winterspelen van Peking, die over een kleine twee weken beginnen. De Jong (500 meter) en Wüst (1.000 en 1.500 meter en ploegenachtervolging) gaan ook naar China.

Snel boekt tweede afstandszege

Snel vergrootte zijn voorsprong in het klassement bij het mannentoernooi door op de tweede 500 meter als enige schaatser onder de 35 seconden te duiken: 34,88.

Janno Botman werd tweede in een persoonlijk record van 35,03 en staat in het klassement ook tweede. Het gat op de 1.000 meter (1,46 seconde) is normaal gesproken onoverbrugbaar. Lennart Velema staat derde op 1,94 seconde van Snel.

De 24-jarige Snel, die zaterdag oppermachtig was op de 1.000 meter, stond nog niet eerder op het podium bij een NK. De afgelopen twee seizoenen werd hij vijfde bij het nationale sprintkampioenschap.

Bij afwezigheid van olympiërs Hein Otterspeer (de winnaar van vorig jaar), Kai Verbij en Thomas Krol golden Kjeld Nuis en Dai Dai N'tab als belangrijke kanshebbers voor de nationale sprinttitel. Nuis stapte zaterdag tijdens de eerste 500 meter echter uit met een lichte blessure en N'tab viel hard op de eerste 1.000 meter. Ze startten zondag niet meer.

Voor de winnaars van het NK sprint liggen tickets klaar voor het WK sprint (3-6 maart). Leerdam, Kok, Verbij en Krol zijn al geplaatst voor het toernooi in het Noorse Hamar.