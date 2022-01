Jorien ter Mors kondigde zondag haar afscheid aan als schaatsster. De 32-jarige Ter Mors veroverde in haar loopbaan veel medailles, zowel in het schaatsen als in het shorttrack.

Ter Mors won in 2014 olympisch goud op de 1.500 meter. In totaal pakte ze drie keer olympisch goud. Foto: ANP

Ook vier jaar later was het raak voor Ter Mors: olympisch goud op de 1.000 meter. Foto: ANP

Zoals iedereen die een medaille won, werd ook Ter Mors gehuldigd tijdens de Spelen. Foto: ANP

Ter Mors was in 2018 op de Spelen ook succesvol als shorttrackster met brons. Foto: Pro Shots

In datzelfde jaar was ook de wereldtitel sprint een prooi voor Ter Mors. Foto: ANP

Ze pakte in totaal zes Europese titels als shorttrackster en twee keer WK-zilver. Foto: Pro Shots

De laatste jaren lukte het Ter Mors niet om grote successen te boeken. Foto: ANP