Merel Conijn is zondag voor het eerst in haar schaatsloopbaan Nederlands kampioene allround geworden. De twintigjarige rijdster verzekerde zich van de titel door de afsluitende 5.000 meter te winnen.

Met de slotafstand voor de boeg had Conijn een voorsprong van ruim vier seconden op Joy Beune. In een rechtstreeks duel trok ze de winst op de afstand in de slotronden naar zich toe: 6.58,36 om 7.03,98.

Reina Anema klokte de derde tijd in 7.09,49. Dat was niet genoeg voor de derde plek in het klassement, want die plaats was voor Melissa Wijfje, die op de 5 kilometer als vierde eindigde (7.14,65).

Eerder op de dag had de 22-jarige Beune de spanning in het klassement wat teruggebracht door de 1.500 meter op haar naam te schrijven met een tijd van 1.55,90. Conijn werd op de schaatsmijl tweede in 1.56,28 en Wijfje zat daar met 1.56,45 niet ver achter.

Joy Beune (op de voorgrond) moest de nationale titel in een rechtstrees gevecht aan Merel Conijn laten. Joy Beune (op de voorgrond) moest de nationale titel in een rechtstrees gevecht aan Merel Conijn laten. Foto: ANP

Bosker bij mannen op titelkoers

Later op de dag valt de beslissing bij de mannen, waar Marcel Bosker op weg lijkt naar de nationale titel. Met alleen nog de 10.000 meter voor de boeg heeft hij een voorsprong van ruim negentien seconden op nummer twee Tjerk de Boer.

Bosker had zaterdag al de macht gegrepen door de 5.000 meter te winnen en breidde zijn marge zondag uit op de 1.500 meter, waarop hij in een tijd van 1.46,60 de sterkste was. De Boer (1.46,87) en Jordy van Workum (1.47,78) completeerden het podium.

Met de Winterspelen op komst is er sprake van een gedevalueerd NK allround. Bosker is de enige rijder uit de olympische selectie die meedoet aan het nationale allroundtoernooi. Hij rijdt in Peking de 1.500 meter en ploegenachtervolging.

Conijn en Wijfje reizen weliswaar ook af naar China, maar doen dat als reserve. Die rol is bij de mannen weggelegd voor Dai Dai N'tab en Beau Snellink.