Jorien ter Mors heeft zondag met een zege op de 1.000 meter bij het NK sprint een punt achter haar schaatsloopbaan gezet. De drievoudig olympisch kampioen mist het heilige vuur om nog langer door te gaan.

De 32-jarige Ter Mors slaagde er in december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet in zich te plaatsen voor de Winterspelen van februari in Peking. Dat was voor haar een flinke klap en een belangrijke reden om nu te stoppen.

"Het echte vuur is er niet meer. En dat heb je wel nodig, wil je hard kunnen schaatsen en mee kunnen doen om de winst. En dat is waarom ik altijd schaatste en waarom ik zou willen blijven schaatsen. En dus wil ik met opgeheven hoofd afscheid nemen", zei ze voor haar laatste twee races als schaatsster tegen de NOS.

"Bij het OKT had ik het al heel erg moeilijk. Het liep niet zoals verwacht. Mijn enige doel was nog om iets moois te doen op de Spelen. Dat kan ik helaas niet meer doen. Ik merk dat ik niet echt meer een doel heb in het schaatsen."

Ter Mors werd zondag in Thialf vierde op de tweede 500 meter van het NK sprint. Op de 1.000 meter, haar laatste race, toonde ze nog één keer haar klasse door de afstandszege te pakken. In het eindklassement werd ze vierde.

Jorien ter Mors met haar gouden medaille na de winst op de olympische 1.500 meter. Jorien ter Mors met haar gouden medaille na de winst op de olympische 1.500 meter. Foto: ANP

Overlijden van zus mede oorzaak van mindere prestaties

Ter Mors pakte in haar loopbaan drie gouden medailles op de Olympische Spelen: de 1.500 meter en ploegenachtervolging in 2014 (Sotsji) en de 1.000 meter in 2018 (Pyeongchang). In 2016 werd ze wereldkampioen op de 1.000 meter en de 1.500 meter. Twee jaar later won ze het WK sprint.

"Ik stond er goed voor deze zomer. Maar het overlijden van mijn zus heeft een klap gegeven, waardoor ik toch weer in een standje 'hard trainen en doen alsof er niets aan de hand is' ben gegaan. Dat heeft me gaandeweg toch weer ingehaald. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit jaar niet hard schaats", aldus de rijdster van Team IKO.

Ter Mors weet nog niet wat ze na haar schaatsloopbaan van plan is. "Ik laat het gewoon gebeuren en hoop nog een beetje te genieten van vandaag. En daarna? Ik heb heel veel ideeën, maar ik denk dat dat tijd nodig heeft om vorm te geven."

De in Enschede geboren Ter Mors was ook lange tijd succesvol in het shorttrack. Ze pakte bij de Spelen van 2018 het brons op de 3.000 meter aflossing, werd zes keer Europees kampioen en veroverde ook nog twee keer het zilver op een WK.

Ook Lotte van Beek nam zondag afscheid van het schaatsen. De dertigjarige Zwolse deed in 2014 en 2018 mee aan de Spelen en heeft olympisch goud (achtervolging), zilver (achtervolging) én brons (1.500 meter) op haar palmares staan.