Dai Dai N'tab wordt dit weekend geen Nederlands kampioen sprint. De schaatser van Jumbo-Visma ging zaterdag in Heerenveen op de 1.000 meter hard onderuit en nam zijn tegenstander Gijs Esders mee in de boarding.

De 27-jarige N'tab en de twee jaar oudere Esders lagen tientallen seconden languit op de grond nadat ze hard in de boarding waren beland. N'tab kon zelfstandig opstaan, terwijl Esders overeind moest worden geholpen.

Esders kreeg van de wedstrijdleiding de mogelijkheid om de rit opnieuw te rijden, maar de Diepenvener zag daarvan af. Op het eerste oog hebben beide rijders geen blessures opgelopen.

De valpartij ontstond toen N'tab met een snelheid van rond de 60 kilometer per uur in de binnenbocht zijn evenwicht verloor en weggleed. Esders kon de Amsterdammer niet meer ontwijken en werd vervolgens gelanceerd. Met zijn nek klapte hij hard tegen de kussens.

"Het had slechter kunnen aflopen", zei N'tab een kwartier na de val tegen de NOS. "Ik gleed uit het niets weg met mijn linkervoet en kon het niet meer corrigeren. Ik vind het vervelend voor Gijs. Ik heb hem zijn NK sprint ontnomen en daar voel ik me schuldig over. Dit is balen."

De val van N'tab was al het tweede opvallende moment tijdens het NK sprint bij de mannen. Op de 500 meter, de eerste afstand van het toernooi, stapte Kjeld Nuis met een bovenbeenblessure van het ijs. De Leidenaar, die over twee weken in Peking de 1.500 meter zal rijden, zei na afloop dat de klachten meevielen.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Gijs Esders moest overeind worden geholpen door Dai Dai N'tab. Gijs Esders moest overeind worden geholpen door Dai Dai N'tab. Foto: ANP

Nieuwe domper voor N'tab in olympisch seizoen

Voor N'tab was de valpartij een nieuw domper in een belabberd seizoen. De sprinter van Jumbo-Visma liep eind vorige maand een olympisch startbewijs mis nadat hij tweede was geworden op de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen.

Met die uitslag had de viervoudig Nederlands kampioen zich aanvankelijk wel in de olympische ploeg geschaatst, maar door een aanwijsplek voor Sven Kramer voor de ploegenachtervolging werd N'tab alsnog gepasseerd voor de Olympische Winterspelen.

Daardoor moet N'tab nog altijd wachten op zijn olympisch debuut. Vier jaar geleden werd hij op het OKT gediskwalificeerd nadat hij twee keer vals had gestart. De Amsterdammer is wel aangewezen als reserve en zal daardoor ook naar Peking afreizen, maar hij zal alleen in actie komen als een rijder geblesseerd raakt of een coronabesmetting oploopt.

N'tab had eerder op de dag de 500 meter op het NK sprint gewonnen door bij afwezigheid van olympiërs Merijn Scheperkamp en Kai Verbij als enige schaatser onder de 35 seconden te duiken (34,90). Na de eerste dag gaat Tijmen Snel aan de leiding in de tussenstand. Hij won de 1.000 meter in een scherpe tijd van 1.08,51. Zondag staan de tweede omlopen van de 500 en 1.000 meter op het programma.