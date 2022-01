Kjeld Nuis is zaterdag met een blessure uitgestapt tijdens de 500 meter van het NK sprint in Heerenveen. Twee weken voor de start van de Olympische Spelen schoot het bij de tweevoudig olympisch kampioen in zijn bovenbeen.

De 32-jarige Nuis maakte een misslag op de eerste meters en bij het uitkomen van de eerste bocht stapte de rijder van Team Reggeborgh van het ijs. Het is niet duidelijk wat de geboren Leidenaar precies mankeert. Het NK sprint zit er voor hem sowieso op.

"Ik ben heel erg geschrokken", zei Nuis na afloop van de race tegen de NOS. "Ik voelde bij de start iets in mijn linkerbeen en bij het rijden van de bocht deed het opnieuw zeer. Toen dacht ik: kappen. Dit is niet leuk. Ik heb dit nog nooit gehad."

Nuis kon nog niet zeggen hoe ernstig zijn blessure is. Hij zal na het uitfietsen in Thialf uitgebreid gecontroleerd worden door de medische staf. Vlak na de 500 meter meldde hij zich af voor de resterende afstanden op het nationale sprinttoernooi.

Voor Nuis was het NK sprint de laatste voorbereidingswedstrijd voor de Olympische Spelen, waar hij de 1.500 meter gaat rijden. Hij was slechts één van de vier rijders uit de olympische selectie van achttien schaatsers die wel in Heerenveen op het ijs stond, maar daar heeft hij geen spijt van. "Dit is pure pech. Dit kan elke keer gebeuren."

Nuis heeft ruim twee weken om op tijd fit te zijn voor de 1.500 meter op de Olympische Spelen. De olympische schaatsmijl wordt op 8 februari verreden. Nuis werd vier jaar geleden in Pyeongchang olympisch kampioen op de afstand.

Kjeld Nuis maakte een aangeslagen indruk op het middenterrein. Kjeld Nuis maakte een aangeslagen indruk op het middenterrein. Foto: ANP

Nieuwe domper in moeizaam seizoen

Voor Nuis is de blessure zo vlak voor de Spelen een nieuwe domper in een stroef olympisch seizoen. De Zuid-Hollander presteerde bij de wereldbekerwedstrijden matig op zowel de 1.000 als de 1.500 meter.

Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) ging het vervolgens mis voor Nuis. Hij werd vierde op de 1.000 meter en liep daardoor een olympisch startbewijs mis voor de afstand waarop hij vier jaar geleden eveneens olympisch kampioen werd.

Twee dagen later herpakte Nuis zich en plaatste hij zich met de winnende tijd op de 1.500 meter alsnog voor de Winterspelen. In Peking zal hij voor de tweede keer in zijn loopbaan meedoen aan de Olympische Spelen.

Mocht Nuis niet fit genoeg zijn om te starten, dan is Dai Dai N'tab of Beau Snellink zijn vervanger. Schaatsbond KNSB wees de twee vorige week aan als reserves. Zij reizen sowieso naar Peking af en vallen in als iemand geblesseerd raakt of een coronabesmetting oploopt.