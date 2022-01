Ireen Wüst is zaterdag sterk begonnen aan het NK sprint in Heerenveen. Twee weken voor de start van haar laatste Winterspelen bleef de vijfvoudig olympisch kampioene op de 500 meter maar net boven haar persoonlijk record. De zege ging naar Dione Voskamp.

De 35-jarige Wüst klokte in een leeg Thialf een tijd van 38,61 seconden, waarmee ze maar zeventien honderdsten langzamer dan haar persoonlijk record (38,44) was en zevende werd. De Brabantse rijdt zelden een 500 meter en is een specialiste op de 1.500 meter.

Voskamp ging met de zege op de kortste schaatsafstand aan de haal. De Zuid-Hollandse was twee duizendsten sneller dan nummer twee Michelle de Jong, die op de Olympische Spelen de 500 meter zal rijden nadat ze vorige maand derde was geworden bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Op het OKT eindigde Voskamp als vierde.

Later op de dag staan de 1.000 meter bij de vrouwen en de 500 en 1.000 meter bij de mannen op het programma. Zondag worden beide afstanden nog een keer verreden en wordt het eindklassement opgemaakt.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

In tegenstelling tot veel andere olympiërs gebruikt Wüst het nationale sprinttoernooi als voorbereiding op de Winterspelen. Aanvankelijk zou ook titelhouder Jutta Leerdam op het ijs in Heerenveen staan, maar zij meldde zich zaterdagochtend met liesklachten af. Femke Kok en Antoinette de Jong zijn eveneens niet van de partij.

Wüst zal in Peking haar laatste Olympische Spelen in haar loopbaan rijden. De Brabantse, die bij de voorgaande vier Spelen telkens goud pakte en met elf olympische medailles de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden is, komt uit op de 1.000 en 1.500 meter. Ze is ook een van de drie Nederlandse schaatssters op de ploegenachtervolging.