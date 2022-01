Ireen Wüst heeft vlak voor de Olympische Winterspelen indruk gemaakt bij het NK sprint in Heerenveen. De vijfvoudig olympische kampioene is na de eerste dag leider in de tussenstand.

De 35-jarige Wüst won zaterdag de 1.000 meter in een scherpe tijd van 1.15,07, waarmee ze ruim een seconde sneller was dan nummer twee Michelle de Jong (1.16,17). Marrit Fledderus werd derde in 1.16,33.

Wüst was het sprinttoernooi al sterk begonnen met een tijd van 38,61 seconden op de eerste 500 meter, waarmee ze maar zeventien honderdsten langzamer dan haar persoonlijk record (38,44) was en zevende werd. De zege op de kortste schaatsafstand ging naar Dione Voskamp.

Na de eerste twee omlopen van de 500 en 1.000 meter heeft Wüst in de tussenstand een voorsprong van negen honderdsten op De Jong. Fledderus volgt op ruime afstand. Zij staat ruim drie tienden achter de rijdster van Team Reggeborgh.

In tegenstelling tot veel andere olympiërs gebruikt Wüst het nationale sprinttoernooi als voorbereiding op de Winterspelen. Aanvankelijk zou ook titelhouder Jutta Leerdam op het ijs in Heerenveen staan, maar zij meldde zich zaterdagochtend met liesklachten af. Femke Kok en Antoinette de Jong zijn eveneens niet van de partij.

Wüst zal in Peking haar laatste Olympische Spelen in haar loopbaan rijden. De Brabantse, die bij de voorgaande vier Spelen telkens goud pakte en met elf olympische medailles de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden is, komt uit op de 1.000 en 1.500 meter. Ze is ook een van de drie Nederlandse schaatssters op de ploegenachtervolging.

Dai Dai N'tab ging met de zege op de 500 meter aan de haal. Dai Dai N'tab ging met de zege op de 500 meter aan de haal. Foto: ANP

N'tab wint 500 meter en ziet Nuis uitvallen

Op de eerste 500 meter bij de mannen ging de zege naar Dai Dai N'tab. De schaatser van Jumbo-Visma, die er eind december niet in slaagde een ticket voor de Olympische Spelen te veroveren, dook als enige onder de 35 seconden (34,90). Ronald Mulder werd tweede in 35,18 en Tijmen Snel (35,21) completeerde het podium.

Voor Kjeld Nuis liep de 500 meter uit op een deceptie. De tweevoudig olympisch kampioen kreeg aan het begin van zijn rit last van zijn bovenbeen en besloot bij het uitkomen van de eerste bocht van het ijs te stappen. Voor Nuis was het NK sprint het laatste toernooi voor de Spelen in Peking, waar hij de 1.500 meter gaat rijden.

Nuis is een van de weinige olympiërs die het NK sprint opnamen in hun voorbereiding op de Spelen, die over twee weken van start gaan. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol, die op de Winterspelen de 500 meter gaan rijden, schitteren allemaal door afwezigheid in Thialf.

Later op de dag staat nog de 1.000 meter bij de mannen op het programma. Zondag worden de 500 en de 1.000 meter nog een keer verreden en wordt het eindklassement opgemaakt.