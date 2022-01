Marcel Bosker moet een achterstand goedmaken in de strijd om de nationale titel allround. De enige olympiër bij het NK allround werd zesde op de 500 meter, de eerste afstand van het toernooi. Bij de vrouwen ging Elisa Dul met de zege aan de haal.

De 25-jarige Bosker noteerde in het lege Thialf een tijd van 37,22 seconden, waarmee hij ruim een seconde langzamer was dan winnaar Louis Hollaar (36,09) en zesde werd. Tjerk de Boer eindigde in 36,20 als tweede en drievoudig Nederlands kampioen Jan Blokhuijsen (36,86) completeerde het podium.

De vrouwen openden het allroundtoernooi ook met de 500 meter en daarop was was Dul de snelste in 39,33 seconden. Ze hield nummer twee Gioya Lancee twaalf duizendste van een seconde achter zich. Met 39,45 werd Merel Conijn derde. Het NK allround gaat zaterdag verder met de 3.000 meter bij de vrouwen en de 5.000 meter bij de mannen.

Met de Olympische Winterspelen op komst is het deelnemersveld van het NK allround en sprint flink gedevalueerd. Slechts vier van de achttien schaatsers uit de olympische selectie staan dit weekend op het ijs in Heerenveen: Ireen Wüst, Michelle de Jong, Kjeld Nuis (allen NK sprint) en dus Bosker (NK allround). Laatstgenoemde zal in Peking de 1.5000 meter en de ploegenachtervolging rijden.

Titelhouders Antoinette de Jong (allround), Patrick Roest (allround) en Hein Otterspeer (sprint) verkiezen een training boven een wedstrijd ter voorbereiding op de Spelen in Peking. Regerend sprintkampioene Jutta Leerdam zou aanvankelijk wel gaan rijden in Heerenveen, maar meldde zich uren voor de start om onbekende redenen af.

Irene Schouten, die dit seizoen de lange afstanden in het langebaanschaatsen domineert, is er eveneens niet bij. Wüst rijdt dus wel in Thialf, maar de viervoudig Nederlands kampioene allround heeft de voorkeur aan het nationale sprinttoernooi gegeven.