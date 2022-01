Marcel Bosker en Merel Conijn gaan aan de leiding na de eerste dag van het NK allround in Heerenveen. Bosker pakte bij de mannen de eerste plaats in het klassement na een zege op de 5 kilometer, terwijl Conijn bij de vrouwen constant goed presteerde.

De 25-jarige Bosker stond voor een inhaalrace nadat hij het NK was begonnen met een zesde plaats op de 500 meter. Op de 5 kilometer maakte de geboren Zwitser de achterstand op leider Louis Hollaar meer dan goed. Met een tijd van 6.16,50 was hij ruim de snelste in een leeg Thialf.

Beau Snellink was acht tiende van een seconde langzamer dan Bosker en werd tweede. Kars Jansman completeerde het podium met een tijd van 6.18,48. Zij waren de enige drie rijders die onder de 6.20 bleven.

In de tussenstand heeft Bosker een voorsprong van 1,41 seconden op nummer twee Hollaar, die de 500 meter won. Zondag worden met de 1.500 meter en de 10 kilometer de laatste twee afstanden van het NK allround bij de mannen verreden.

Met de Olympische Winterspelen op komst is het deelnemersveld van het NK allround volledig gedevalueerd. Bosker is de enige rijder uit de olympische selectie die meedoet aan het nationale allroundtoernooi.

Titelhouder Patrick Roest en zesvoudig Nederlands kampioen allround Sven Kramer verkiezen een training boven een wedstrijd ter voorbereiding op de Spelen. Bosker zal in Peking de 1.500 meter en de ploegenachtervolging rijden.

Merel Conijn begint zondag als leider in de tussenstand aan de tweede en laatste dag van het NK allround in Heerenveen. Foto: ANP

Revelatie Conijn leidt bij de vrouwen

Bij de vrouwen gaat Conijn na de eerste dag aan de leiding op het NK allround. De twintigjarige Amsterdamse werd derde op de 500 meter en vervolgens tweede op de 3.000 meter, waarmee ze de eerste twee afstanden het best afwerkte van alle deelnemers. In de tussenstand heeft ze een voorsprong van ruim een seconde op nummer twee Elisa Dul, die de 500 meter won.

Joy Beune zegevierde op de 3.000 meter, maar de rijdster van Jumbo-Visma heeft in de tussenstand een achterstand van ruim anderhalve seconde op Conijn. Zondag staan de 1.500 meter en de 5.000 meter nog op het programma voor de vrouwen.

De opmars van Conijn komt niet als een verrassing. Het toptalent van Team Worldstream-Corendon draait dit seizoen op de stayersafstanden mee in de Nederlandse subtop. Vorige maand kwam ze op de 3 kilometer één honderdste van een seconde tekort voor het olympische startbewijs dat naar Carlijn Achtereekte ging. Conijn gaat wel als reserve naar Peking.

Net als bij de mannen slaan de vrouwelijke olympiërs ook massaal het NK allround over. Het toernooi past niet in de voorbereiding van titelhouder Antoinette de Jong. Irene Schouten, die dit seizoen de lange afstanden in het langebaanschaatsen domineert, is er eveneens niet bij.

Ireen Wüst rijdt wel in Thialf, maar de viervoudig Nederlands kampioene allround heeft de voorkeur gegeven aan het nationale sprinttoernooi. Dat gaat later op de dag van start met de 500 meter en de 1.000 meter bij zowel de mannen als de vrouwen. Titelhouders Jutta Leerdam en Hein Otterspeer zijn niet van de partij. Leerdam meldde zich zaterdagochtend uit voorzorg af.