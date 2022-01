Antoinette de Jong heeft haar contract bij Jumbo-Visma zaterdag met een jaar verlengd. De verbintenis loopt nu tot en met 2024. De wereldkampioene op de 3.000 meter is bezig aan haar vierde seizoen bij de ploeg van coach Jac Orie.

"Ik kan niet anders dan tevreden zijn over hoe het tot nu toe gaat en ik hoop dat ik deze stijgende lijn door kan zetten naar de Spelen", zegt 26-jarige De Jong, die droomt van een wereldtitel allround.

"Verder wil ik elk jaar met de besten meedoen tijdens de EK's en WK's en laten zien dat ik op de juiste momenten over goede vorm beschik. Als ik me op alle vlakken weet te verbeteren, hoop ik ooit eens een poging te doen voor een wereldrecord."

De Jong is bezig aan een sterk seizoen. De allroundster werd aan het begin van het seizoen Nederlands kampioene op de 1.500 meter en veroverde eind vorig jaar vier startbewijzen voor de Olympische Spelen in het Chinese Peking. Begin dit jaar pakte ze Europees goud op de 1.500 meter en de ploegenachtervolging.

Ook Orie is blij met het nieuws dat De Jong twee jaar langer aan de ploeg verbonden blijft. "Antoinette zit sterk in de lift. Ze ontwikkelt zich alsmaar door en blijft zich op alle afstanden verbeteren", aldus de Hagenaar, die zegt dat de rek er nog lang niet uit is.

"Als ik zie hoeveel groei ze de laatste tijd heeft doorgemaakt, weet ik zeker dat ze op alle afstanden nog beter kan."