Thomas Krol heeft zijn contract bij Jumbo-Visma vrijdag met twee jaar verlengd. De sprinter blijft daardoor tot en met 2024 verbonden aan de ploeg van coach Jac Orie.

De 29-jarige Krol maakte in de zomer van 2018 de overstap van Team Platina naar Jumbo-Visma. In 2019 werd zijn contract al met twee jaar verlengd tot en met 2022, maar nu weet de geboren Overijsselaar vlak voor de Olympische Winterspelen (4-20 februari) al dat hij tot en met 2024 kan blijven waar hij zit.

"Ik ben superblij dat ik nog twee jaar deel mag uitmaken van dit dreamteam", zegt Krol in een reactie op zijn contractverlenging. "We hebben op dit moment de snelste sprintploeg ter wereld. We rijden allemaal 34'ers op de 500 meter en minimaal 1.08 op de 1.000 meter. Er is geen enkel team dat ons niveau kan evenaren."

Krol, die in een team zit met onder anderen Kai Verbij en Dai Dai N'tab, kan zich in dienst van Jumbo-Visma meten met de wereldtop. Hij veroverde vorig seizoen de wereldtitel op de 1.500 meter en kroonde zich tot Europees kampioen sprint.

Dit seizoen is Krol eveneens op dreef. Hij veroverde de Nederlandse titel op de 1.500 meter, won twee World Cups op de 1.000 meter en werd op die laatste afstand onlangs Europees kampioen.

"Thomas behoort al jaren tot de absolute top en laat dat keer op keer zien", zegt Orie. "Ik vind het ontzettend mooi dat we het traject met hem na de Spelen kunnen voortzetten. Door zijn 34,69 op de 500 meter heeft hij laten zien dat hij nóg meer snelheid in huis heeft dan we al dachten. Die snelheid hopen we in de toekomst uit te kunnen buiten."