Daan Breeuwsma stopt na dit seizoen als shorttracker. De 34-jarige Fries komt met het besluit naar buiten op de dag dat bekend werd dat hij niet meegaat naar de Olympische Spelen in Peking.

Eerder op de dag werden Rianne de Vries en Dylan Hoogerwerf aan de olympische shorttrackselectie toegevoegd, wat ten koste ging van Breeuwsma. Hij liep daardoor zijn derde deelname aan de Winterspelen mis.

"Dat komt hard aan. Natuurlijk wist ik dat het niet makkelijk zou worden, maar ik had nog hoop. Maar die is er helaas niet", zegt Breeuwsma, die er op de Spelen van 2014 en 2018 wél bij was, tegen Omrop Fryslân.

"Shorttrack is mijn hele leven geweest. Ik zit vijftien, zestien jaar in het nationale team. Ik heb veel bereikt, maar niet het ultieme, want dat zou een olympische medaille op de estafette zijn. Dat doet pijn, maar de beslissing is genomen en ik moet ermee dealen."

'Ik wil niet als Claudia Pechstein zijn'

Breeuwsma was in zijn lange loopbaan vooral succesvol op de aflossing. Hij werd in 2014, 2017 en 2021 wereldkampioen met Nederland. Ook pakte hij één keer zilver en twee keer brons op de WK.

Op de Spelen van 2014 greep Breeuwsma met de Nederlandse ploeg net naast een medaille en werd hij vierde. Vier jaar geleden bleef het team van bondscoach Jeroen Otter ver verwijderd van eremetaal.

Nu hij de Spelen van Peking misloopt, vindt Breeuwsma het mooi geweest. "Ik wil niet de Claudia Pechstein van het shorttrack zijn", doelt hij op de 49-jarige Duitse schaatsster die voor de achtste keer naar de Winterspelen gaat.

Mogelijk wordt de WK shorttrack het laatste toernooi van Breeuwsma. Dat toernooi wordt van 18 tot en met 20 maart in Montreal gehouden.