Schaatsster Claudia Pechstein is dinsdag geselecteerd voor de Olympische Spelen in Peking. Dat betekent dat de 49-jarige Duitse voor de achtste keer in haar carrière zal meedoen aan de Winterspelen, waarmee ze recordhouder bij de vrouwen wordt.

Pechstein is een van de twintig wintersporters die door het Duitse olympisch comité in een eerste selectieronde zijn voorgedragen voor de Spelen in Peking. Ze zal met haar landgenote Michelle Uhrig op 19 februari meedoen aan de massastart. "Dit is een absoluut hoogtepunt in mijn carrière", zei de Duitse bij de bekendmaking van de selectie.

Vijfvoudig olympisch kampioene Pechstein debuteerde in 1992 in Albertville op de Spelen. Ze veroverde destijds brons op de 5 kilometer. Sindsdien deed ze aan alle Spelen mee, behalve die van 2010 in het Canadese Vancouver. Ze werd toen vanwege een dopingschorsing uitgesloten van deelname.

Pechstein was met acht medailles bijzonder succesvol op de Spelen. De Berlijnse werd bij vier opeenvolgende edities olympisch kampioene: in 1994 op de 5 kilometer, in 1998 op de 5 kilometer, in 2002 op zowel de 3 als de 5 kilometer en in 2006 op de ploegenachtervolging. Slechts vier vrouwen waren succesvoller op de Spelen, onder wie Ireen Wüst (elf medailles).

Nog niet eerder kwam een vrouw acht keer uit op de Winterspelen. Pechstein zal met haar 49 jaar overigens niet de oudste olympische deelnemer aller tijden worden. De Zweed Oscar Swahn was 72 jaar toen hij bij de Olympische Spelen van Antwerpen in 1920 meedeed aan het onderdeel schieten.

Ondanks haar hoge leeftijd behoort Pechstein nog altijd tot de beste schaatssters van Duitsland. Ze werd vorig jaar nog Duits kampioene op de 3 en 5 kilometer. Afgelopen weekend was ze nog actief op de EK afstanden in Heerenveen. Op de 3 kilometer werd ze zevende in een deelnemersveld van zestien rijdsters. Op de massastart eindigde ze als vijftiende.