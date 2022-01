Erin Jackson mag over een maand toch meedoen aan de Olympische Winterspelen. De Amerikaanse revelatie liep een ticket voor de 500 meter aanvankelijk mis, maar Brittany Bowe maakt plaats voor haar landgenote.

De 29-jarige Jackson eindigde bij de trials voor de Spelen door een fout als derde op de 500 meter, terwijl alleen de beste twee schaatssters een ticket pakten (Bowe en Kimi Goetz). Ze had ook geen recht op een herkansing, waardoor ze olympische deelname leek te kunnen vergeten.

Het geluk van Jackson is dat Bowe en Goetz zich met name op de 1.000 en de 1.500 meter richten, waardoor er al rekening mee werd gehouden dat een van hen haar plek op zou geven voor Jackson. Rond middernacht (Nederlandse tijd) werd bekend dat het Bowe is die haar startbewijs weggeeft.

Daardoor staat Jackson voor haar tweede deelname aan de Winterspelen. Bij de Spelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang eindigde ze als 24e op de 500 meter, maar sindsdien heeft ze een goede ontwikkeling doorgemaakt.

Jackson won dit seizoen vier wereldbekers op de 500 meter en geldt direct als topkandidaat voor het goud in Peking. Namens Nederland doen Jutta Leerdam, Femke Kok en Michelle de Jong mee aan de kortste afstand.

Bowe kan zich het genereuze gebaar permitteren, want de 33-jarige Amerikaanse start al op de 1.000 en de 1.500 meter. De Olympische Winterspelen worden van 4 tot en met 20 februari in Peking gehouden.