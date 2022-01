Dai Dai N'tab heeft vorige week alleen en "depressief" op zijn kamer het mislopen van een olympisch ticket op de 500 meter moeten verwerken. Vlak voordat de rijder van Jumbo-Visma het slechte nieuws van de schaatsbond kreeg, moest hij in quarantaine omdat hij een nauw contact van een met corona besmette kennis was.

Slapeloze nachten had N'tab ruim een week geleden nadat zijn olympische droom in duigen was gevallen op de 500 meter. Thuis alleen op de kamer dreunde de tweede tijd op de kortste schaatsafstand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) nog na in zijn hoofd.

Door de quarantaineperiode van vijf dagen, die hij opgelegd kreeg omdat hij een nauw contact was van een kennis waarmee hij Oud en Nieuw vierde, was er geen afleiding voor de Amsterdammer. En dus bleef hij maar piekeren over misschien wel de grootste teleurstelling in zijn schaatsloopbaan.

N'tab maakte nachten van twee, drie en misschien nog net vier uurtjes, al zat er ook een uitschieter van tien uur tussen. De tweehonderd opbeurende berichten die hij via WhatsApp kreeg, beantwoordde hij niet. "Want dan bleef het maar terugkomen", zei hij zondag na de EK afstanden, waar hij in zijn eerste race na het OKT derde werd op de 500 meter. "Ik heb een hele week depressief binnen gezeten."

Alleen een hometrainer had N'tab op zijn kamer om zijn zinnen te kunnen verzetten. "Het is mentaal zwaar geweest. Ik ben er heel ziek van geweest en eigenlijk ben ik dat nog steeds. Het is een aaneenschakeling van klotemomenten geweest."

'Was boos op alles en iedereen'

De desastreuze week begon voor N'tab met twee niet geheel vlekkeloze 500 meters: in de eerste omloop viel zijn tegenstander Hein Otterspeer en in de tweede race liet hij zich afleiden door een grote misser van Kai Verbij bij de start. Het was een nieuw dieptepunt na de diskwalificatie op het OKT van vier jaar geleden, toen hij twee keer vals startte.

Met zijn tweede tijd schaatste N'tab zich wel als negende en laatste rijder in de olympische selectie, maar hij werd alsnog gepasseerd door de selectiecommissie van schaatsbond KNSB. Sven Kramer kreeg ten koste van N'tab een aanwijsplek, waardoor de Amsterdammer opnieuw de Spelen misliep. Hij kreeg het slechte nieuws vorige week zondag te horen, toen hij al in quarantaine zat.

Met de pest in zijn lijf stapte N'tab donderdag voor het eerst op het ijs, drie dagen voor zijn bronzen race op de EK. "Ik was boos op alles en iedereen. Ik moest mezelf voor de gek houden richting deze race. Alles stond de afgelopen vier jaar in het teken van de Spelen en daar ben ik nu afwezig."

'Scheperkamp hoeft geen schuldgevoel te hebben'

Sensatie Merijn Scheperkamp plaatste zich ten koste van N'tab wel op de 500 meter voor de Spelen. De jonge sprinter erkende na de 500 meter op de EK - waarin hij N'tab in een rechtstreeks duel versloeg (34,61 om 34,76) - dat hij met een schuldgevoel zat, omdat hij vindt dat N'tab als viervoudig Nederlands kampioen op de kortste schaatsafstand thuishoort op de Spelen.

"Dat hoeft hij helemaal niet te hebben", aldus N'tab, die de komende weken ook 'gewoon' met zijn ploeggenoot Scheperkamp blijft trainen. "Het heeft geen zin om veel rancune naar elkaar te hebben. Het is zaak dat je je wedstrijden probeert te winnen en dat heb ik niet gedaan."

Voor N'tab resten de komende maanden het NK sprint in Heerenveen (22 en 23 januari) en het WK sprint in het Noorse Hamar (3 tot en met 6 maart). "Ik probeer daar nu lekker naartoe te werken, meer kan ik niet doen. Maar er zal veel pijn zijn als de Spelen bezig zijn."