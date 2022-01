Jillert Anema is des duivels over de procedure rond de olympische selectie bij de massastart. De schaatscoach van Team Zaanlander vindt het onbegrijpelijk niet eerder is begonnen met de zoektocht naar een vaste partner van Jorrit Bergsma en acht de kans op olympisch goud nihil.

Volgens Anema kan Nederland niet succesvol op de massastart zijn als de bond niet een vast team van twee rijders aanwijst. "Want na Jorrit neemt niemand dit onderdeel bij het langebaanschaatsen serieus. Iedereen in Nederland is van goede wil hoor, maar ze weten er niets van. En jullie ook niet", zei de woedende Fries zondag na de EK afstanden in een tirade tegen journalisten.

"Ik baal er als een stekker van, want bij onze ploeg is elke medaille evenveel waard. De schaatsbond hoort ook de massastart serieus aan te pakken en dat doen ze niet, terwijl ze er voor het hele schaatsen moeten zijn. Niet de bondscoach, want die wordt verplicht om dingen te doen, maar de KNSB faalt als organisatie."

Bondscoach Jan Coopmans leverde voorafgaand aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van twee weken geleden bij de selectiecommissie van de schaatsbond de namen van rijders in die wat hem betreft de massastart en de ploegenachtervolging in Peking moeten rijden. Na het OKT bleek Bergsma als vaste rijder te zijn ingevuld.

De tweede naam moest worden gekozen uit de andere acht schaatsers die zich via het OKT voor Peking hadden geplaatst, terwijl geen van hen het onderdeel over zestien ronden de afgelopen jaren gereden heeft. De schaatsbond koos daarop voor Sven Kramer, die alleen vier jaar geleden een massastart schaatste en toen Koen Verweij aan olympisch brons hielp.

'De massastart is geen appeltje-eitje'

Na het afscheid van topsprinter Arjan Stroetinga had Bergsma deze winter een koppel gevormd met Bart Hoolwerf, maar die kon ondanks een wereldbekerzege in Calgary de schaatsbond en ook Bergsma niet overtuigen. Zondag reed Bergsma op de EK een teleurstellende race met Marcel Bosker, die reed omdat Kramer de massastart ondanks zijn olympische selectie liet schieten.

Anema komt met zijn team uit het marathonschaatsen en weet dat bij de massastart veel op routine aankomt. "Iedereen denkt dat het appeltje-eitje is, maar het is geen appeltje-eitje. Dit goud gaan we niet winnen. We hebben niet de mannen die het tempo kunnen opleggen en dan moet je tactisch sterk rijden. Daar moet je juist op oefenen", brieste hij.

"Je moet een team opstellen en met dat team World Cups rijden. Er moet een wisselwerking komen. Je moet zien wie een ideale partner van Jorrit is. Het zou Marcel Bosker kunnen zijn. Maar vandaag gebeurde al niet wat werd afgesproken."

Anema wist pas laat dat Bergsma was aangewezen voor de massastart, waardoor hij niet meer kon ingrijpen. "Ik kan alleen mijn eigen frustraties hier wegpraten, maar dat helpt ook geen zak."

Bondscoach: 'Hebben de goede weg gevonden'

Bondscoach Coopmans vindt juist dat de schaatsbond op de goede weg is met de selectieprocedures voor de massastart. "Als we de uitslagen van de belangrijke wedstrijden in de afgelopen drie jaar zien, denk ik dat we kunnen zeggen dat we een goede weg gevonden hebben."

Coopmans stelt dat door het model met commerciële teams de massastart niet in trek is bij de Nederlandse schaatsers. "Ze gaan daardoor hun eigen weg. Het is altijd een uitdaging om selecties te maken voor de teamonderdelen."

Hij is niet bang dat Kramer en Bergsma samen zullen falen op de Olympische Spelen omdat ze nog nooit met elkaar een massastart hebben gereden. "Ik kan je garanderen dat Kramer niet zoveel hoeft te leren in dit veld. Het wordt ook de eerste keer voor de concurrentie dat ze dit duo voor de neus krijgen."