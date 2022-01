Na twee jaar vol tegenslagen veroverde Kjeld Nuis zondag op de 1.500 meter bij de EK afstanden zijn eerste titel sinds de WK van februari 2020. Het geeft de tweevoudig olympisch kampioen veel vertrouwen voor de Spelen van Peking, waar hij zich volledig kan concentreren op de schaatsmijl.

Gerard van Velde kon het niet laten om er een grapje over te maken na de gouden race van Nuis in Heerenveen. "Hè, hè", zei de coach van 32-jarige Zuid-Hollander. "Eindelijk win je een grote prijs onder mij."

Nuis stapte een kleine twee jaar geleden over van Jumbo-Visma naar Team Reggeborgh en moest sindsdien vooral veel teleurstellingen slikken. Zo was hij vlak voor het begin van vorig seizoen flink ziek door een coronabesmetting en liep hij afgelopen zomer een ontstoken hartzakje op na zijn eerste prik met het Pfizer-vaccin, een bekende maar zeldzame bijwerking.

Het vervelendste moment volgde vorige week, toen Nuis bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) als vierde eindigde op de 1.000 meter. Hij kan zijn titel op de kilometer daardoor niet verdedigen.

"Dat doet nog steeds pijn. Maar het schiet niet op als ik steeds aan het verleden blijf denken", aldus Nuis, die op de 1.500 meter als eerste eindigde bij het OKT en daardoor op die afstand wel de kans krijgt om voor de tweede keer op rij olympisch goud te winnen. "Ik zet nu alles op alles om op die ene dag in China op mijn best te zijn en die gouden jongen te verdedigen."

Kjeld Nuis (midden) versloeg zijn grote rivaal Thomas Krol (links) op de 1.500 meter bij de EK. Kjeld Nuis (midden) versloeg zijn grote rivaal Thomas Krol (links) op de 1.500 meter bij de EK. Foto: Pro Shots

Nuis bewees zondag met zijn tweede sterke 1.500 meter op rij in Heerenveen dat hij 8 februari een van de topfavorieten zal zijn in Peking. Met een tijd van 1.43,60 was hij 0,25 seconden sneller dan zijn winnende tijd bij het OKT. Belangrijker: wereldkampioen Thomas Krol gaf deze keer niet twee honderdsten, maar ruim drie tienden toe (1.43,91).

"Dit is echt heel erg lekker. Zeker ook dat verschil met Krol", aldus Nuis. "Drie tienden vind ik heel veel. Als je terugkijkt naar de grote wedstrijden van de afgelopen jaren, was de marge tussen Krol en mij altijd kleiner. Dit was mijn derde tijd ooit in Thialf, dat zegt wel genoeg. Het geeft megaveel vertrouwen voor de Spelen."

Amper een maand geleden zat Nuis nog met de handen in het haar na zijn zeer teleurstellende elfde plaats op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City. Het was het dieptepunt van een slechte World Cup-reeks, met verder een zesde en een zevende plaats op de schaatsmijl.

"Ik ben best wel onzeker geweest over de 1.500 meter na de wereldbekers", zei Nuis. "Ik twijfelde of ik wel genoeg inhoud had, ik twijfelde over van alles. Achteraf is het makkelijk lullen, maar het moest technisch gewoon even kloppen. Dat is nu het geval en dan kan ik heerlijk doorrijden in de laatste rondes. Vrijuit schaatsen, dat is lekker hoor."

Dat dat zondag ook nog zijn eerste gouden medaille op een kampioenschap opleverde sinds zijn wereldtitel op de 1.500 meter van bijna twee jaar geleden in Salt Lake City, maakte het een extra mooie dag. "Ik ben megablij met deze titel. Supertrots ook. Ik ben fit, heb geen excuses meer en dan gaat het ook meteen goed op het ijs. Nu op naar Peking, daar ga ik ook vlammen."