Irene Schouten heeft zondag bij de EK afstanden in Heerenveen met overmacht haar titel op de massastart geprolongeerd. De Noord-Hollandse bleef haar landgenote Marijke Groenewoud voor. Bij de mannen stelden Jorrit Bergsma en Marcel Bosker teleur.

De 29-jarige Schouten en de zeven jaar jongere Groenewoud pakten in de voorlaatste ronde de koppositie. De twee sloegen een gaatje met concurrentie en alleen de Italiaanse Francesca Lollobrigida, de Europees kampioene van 2018, kon enigszins in het spoor blijven.

Groenewoud trok de sprint aan voor Schouten, die zo in een zetel voor haar tweede Europese titel op de massastart werd afgezet. De Andijkse maakte het karwei simpel af en haar landgenote veroverde ruim voor de concurrentie het zilver. Het podium werd gecompleteerd door de Russin Elizaveta Golubeva.

Schouten veroverde haar derde gouden medaille op deze EK. Eerder was ze de sterkste op de 3.000 meter en pakte ze met Ireen Wüst en Antoinette de Jong ook de titel op de ploegenachtervolging. Groenewoud, regerend wereldkampioene op de massastart, greep op de 1.500 meter net naast het brons in Thialf.

Schouten en Groenewoud zullen Nederland ook op de massastart vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in Peking, die op 4 februari van start gaan. Daarnaast rijdt Schouten de 3 en 5 kilometer in de Chinese hoofdstad en komt Groenewoud uit op de 1.500 meter.

Jorrit Bergsma kwam niet verder dan de zesde plaats op de massastart. Foto: Getty Images

Bergsma en Bosker stellen teleur

Bij de mannen konden de Nederlanders zich niet in de strijd om de medailles mengen op de massastart. De 35-jarige Bergsma moest zich tevredenstellen met de zesde plaats en de elf jaar jongere Bosker kwam niet verder dan de achttiende plaats.

Bart Swings prolongeerde zijn titel. De Belg hield de Zwitser Livio Wenger (tweede) en de Rus Ruslan Zakharov (derde) achter zich in de eindsprint.

In een chaotische race gingen verschillende schaatsers al vroeg in de aanval. Bosker en Bergsma hielden hun achterstand beperkt, maar pas in de voorlaatste ronde werd het gat met de koplopers gedicht. Op dat moment reden ze beiden in de achterhoede, al kon Bergsma in de eindsprint nog enigszins in de buurt van de voorste drie komen.

Bergsma komt op de Spelen ook in actie op de massastart, maar vormt in Peking een veelbesproken duo met Sven Kramer. De negenvoudig wereldkampioen allround koos ervoor om op de EK alleen de 5.000 meter en de ploegenachtervolging te rijden en werd op de massastart vervangen door Bosker. Laatstgenoemde komt in Peking uit op de 1.500 meter en de ploegenachtervolging.