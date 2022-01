Kjeld Nuis heeft zondag voor het eerst een Europese titel veroverd. De tweevoudig olympisch kampioen rekende op de 1.500 meter bij de EK afstanden in Heerenveen af met titelverdediger Thomas Krol.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Nuis noteerde 1.43,60 in de voorlaatste rit, waarmee hij ruim twee tienden sneller was dan zijn winnende tijd bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van vorige week.

Krol was in de slotrit 0,3 seconden langzamer dan zijn grote rivaal en moest genoegen nemen met zilver (1.43,91). De 23-jarige Noor Allan Dahl Johansson pakte brons in 1.44,16.

Tijmen Snel eindigde na een hectische week als tiende in 1.46,61. De 24-jarige sprinter werd vorige week derde op de 1.500 meter van het OKT, maar mag niet naar de Olympische Spelen. Marcel Bosker kreeg een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging en mag in Peking starten op de schaatsmijl, samen met Nuis en Krol.

Thomas Krol moest genoegen nemen met zilver. Thomas Krol moest genoegen nemen met zilver. Foto: Pro Shots

Krol was op 1.000 meter nog sneller dan Nuis

Krol en Nuis domineerden de afgelopen jaren de schaatsmijl, maar dit seizoen presteerden ze niet goed in de wereldbekers. Krol (brons in Salt Lake City) was de enige Nederlander met een World Cup-medaille bij de vier wedstrijden in november en december. De beste uitslag van Nuis was een zesde plek.

Nuis is de regerend olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen op de 1.500 meter. De 32-jarige Zuid-Hollander plaatste zich vorige week bij het OKT alleen op deze afstand voor de Spelen. De zege in zijn laatste wedstrijd voor hij naar Peking reist, zal hem dan ook goed doen.

Krol won in 2018 bij de eerste EK afstanden zilver op de 1.500 meter, om twee jaar later goud te pakken. Hij is ook tweevoudig wereldkampioen (2019 en 2021) op de schaatsmijl.

Afgelopen vrijdag moest Nuis op de 1.000 meter nog zijn meerdere erkennen in Krol. De 29-jarige rijder van Jumbo-Visma won toen goud, terwijl het zilver naar Nuis ging.