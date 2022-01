Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten hebben zondag in een nieuw baanrecord de Europese titel op de ploegenachtervolging geprolongeerd. Nederland was ruim sneller dan Noorwegen bij de EK afstanden in Thialf en beleefde daarmee een goede generale repetitie voor de Olympische Spelen in Peking.

Wüst, De Jong en Schouten noteerden na zes ronden in Thialf een tijd van 2.54,12 minuten, waarmee ze ruim een halve seconde onder het baanrecord doken dat sinds januari vorig jaar in handen was van Canada en op 2.54,64 stond. Noorwegen eindigde in 2.58,54 als tweede en Rusland werd in 2.59,32 derde.

Nederland won op de ploegenachtervolging alle Europese titels sinds de introductie van de EK afstanden in 2018. Twee jaar geleden bestond de ploeg nog uit Wüst, De Jong en Melissa Wijfje. Pas sinds afgelopen seizoen maakt Schouten deel uit van de achtervolgingsploeg.

Met Schouten in de ploeg werden de Nederlandse achtervolgsters vorig seizoen voor het eerst in vier jaar wereldkampioen. Nederland hield toen nipt Canada achter zich, dat voor de ploeg van bondscoach Jan Coopmans met Japan de grootste concurrent voor olympisch goud is. Canada won dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden op de ploegenachtervolging.

Wüst, De Jong en Schouten zullen op de Olympische Spelen ook de ploegenachtervolging rijden, waardoor de EK afstanden voor het drietal het laatste voorbereidingstoernooi voor de Spelen waren. De eerste olympische races op ploegenachtervolging worden op 12 februari verreden.

De Nederlandse mannen werden vrijdag ook al Europees kampioen op de ploegenachtervolging. Sven Kramer, Marcel Bosker en de veelbesproken Patrick Roest wonnen de Europese titel net als de vrouwen in een nieuw baanrecord (3.37,97).