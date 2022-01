EK afstanden

Programma:

14.32 uur: 1.500 meter (m)

15.21 uur: 1.000 meter (v)

16.05 uur: 500 meter (m)

16.46 uur: massastart (m/v)

Uitslagen:

Nederland wint ploegenachtervolging

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier houden we je op de hoogte van de laatste dag van de EK afstanden in Thialf.