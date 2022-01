Jorrit Bergsma en Sven Kramer zullen volgende maand bij de Olympische Spelen van Peking voor het eerst een team vormen bij de massastart. Het is geen ideale situatie, maar de Friese routiniers zien wel degelijk kansen op succes in China.

Bergsma zucht als hij zaterdag een half uurtje na zijn zilveren 5 kilometer bij de EK afstanden in Thialf een vraag krijgt over de massastart en de keuze voor Kramer, misschien wel de grootste verrassing van de olympische schaatsselectie.

"Wat moet ik er nog over zeggen?", vraagt de stayer van Team Zaanlander zich af. "Het was gewoon lastig om een tweede man voor de massastart te vinden, want er was niet één persoon die 'm móést rijden. Ze moesten kiezen uit iemand die al naar Peking ging en dan kom je al snel bij Sven uit."

Een pikante keuze voor de buitenwereld, aangezien het algemeen bekend is dat Kramer en Bergsma geen goede verhouding hebben. Maar volgens de hoofdrolspelers zelf is dat niet van belang.

"Waarom zou ik niet met Bergsma willen rijden?", zegt Kramer. "Nee, we zijn geen goede vrienden, maar Marcel Bosker is ook niet mijn allerbeste vriend en ik kan prima met hem door één deur. Ik denk dat Bergsma en ik twee heel goede schaatsers zijn en dat het wel goed gaat komen. We gaan elkaar volgende maand op de Spelen echt niet in de weg rijden."

Bergsma erkent dat het in de massastart een voordeel is als je goed op elkaar bent ingespeeld. "Dat gaat niet meer lukken met Sven en mij", aldus de wereldkampioen van 2020 op het onderdeel dat sinds 2018 olympisch is. "Maar we zullen het in Peking toch samen moeten doen. Het moet blijken of we een goed team zijn, maar ik denk dat er wel iets moois mogelijk is."

Hoolwerf overtuigde niet in de wereldbeker

Bondscoach Jan Coopmans testte dit seizoen in de wereldbekers met Bart Hoolwerf een echte specialist voor de massastart. De 23-jarige marathonschaatser won in Calgary, maar werd in Tomaszów Mazowiecki en Salt Lake City al uitgeschakeld in de halve finales.

Coopmans concludeerde na die drie wedstrijden dat Hoolwerf nog niet goed genoeg is om op de Spelen mee te doen om de medailles. Hij stapte daarom over op een andere tactiek: twee schaatsers die een hoog tempo kunnen vasthouden en mogelijk kunnen winnen via een ontsnapping. "In dat concept is Bergsma zonder meer uniek en paste Kramer er wat mij betreft het beste bij, zeker toen hij vormbehoud toonde", aldus de bondscoach.

Coopmans kent natuurlijk ook de verhalen uit het verleden over problemen tussen Kramer en Bergsma. "Maar ik denk dat er niks opgelost hoeft te worden met Sven en Jorrit. We moeten deze sporters rustig hun ding laten doen en ze niet tegen elkaar opzetten."

Bosker rijdt bij de EK in de plaats van Kramer

Bergsma en Kramer hadden zondag op de slotdag van de EK alvast een keer samen kunnen rijden op de massastart, maar Kramer startte vrijdag al op de ploegenachtervolging en zaterdag op de 5 kilometer en wil uit voorzorg niet meer drie dagen op rij een wedstrijd rijden. Hij wordt daarom vervangen door Bosker.

"Ik rijd al een paar jaar niet drie dagen achter elkaar, voornamelijk om alles heel te houden", aldus Kramer, die geen zin heeft om energie te steken in critici die vinden dat hij zondag wél had moeten schaatsen. "Als ik rekening moet houden met iedereen die wat van mij vindt, dan ben ik morgen nog bezig. Dat ga ik echt niet doen. Ik kies voor wat het beste is voor mij en voor het team."

De derde en laatste dag van de EK afstanden begint zondag om 14.05 uur met de ploegenachtervolging voor vrouwen. De massastart voor mannen start om 17.09 uur en is het laatste onderdeel van het toernooi.