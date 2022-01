Femke Kok hoopt dat haar concurrente Erin Jackson volgende maand mag meedoen aan de Olympische Spelen. De leidster in de wereldbekerstand op de 500 meter maakte vrijdag een misser bij de Amerikaanse trials en liep daardoor een (rechtstreeks) ticket naar Peking mis.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Een paar uur voordat ze zaterdag in Thialf haar eerste Europese titel veroverde, las Kok het nieuws dat een van haar grootste rivalen voor een olympische medaille mogelijk niet eens naar China mag reizen.

De 29-jarige Jackson, de grote revelatie van dit schaatsseizoen, eindigde door een grote misser als derde op de 500 meter bij de trials in Milwaukee, terwijl de Verenigde Staten slechts twee olympische startbewijzen hebben op de kortste afstand.

"Ik vind het echt heel erg sneu voor haar", aldus Kok. "Door die misser mag ze niet naar de Spelen, terwijl ze over had mogen schaatsen als ze was gevallen. Ze heeft dit seizoen vier World Cups gewonnen, dus je zou toch zeggen dat ze haar eigenlijk niet thuis kunnen laten."

Jackson kan alleen naar de Spelen als Brittany Bowe of Kimi Goetz, respectievelijk de nummer één en twee van de 500 meter bij de trials, zich terugtrekt voor de kortste afstand. Beide schaatssters richten zich vooral op de 1.000 en 1.500 meter, dus dat is niet een onrealistisch scenario. "Ik denk dat we wel een manier gaan vinden om Erin op de 500 meter te krijgen", zei routinier Bowe, die net als Jackson uit Ocala (Florida) komt, tegen NBC.

Kok hoopt dat Jackson via die sluiproute alsnog in China komt, al weet de 21-jarige Friezin dat haar kansen op succes in Peking groter zijn als de Amerikaanse níét mag starten. "Maar zo wil ik niet denken. Ik wil het op de Spelen opnemen tegen de beste sprinters en daar hoort zij bij. Het geeft me een voldaner gevoel als ik win terwijl alle toppers aan de start staan."

Femke Kok (rechts) werd in december bij de wereldbeker in Salt Lake City derde op de 500 meter. Erin Jackson (midden) won goud. Femke Kok (rechts) werd in december bij de wereldbeker in Salt Lake City derde op de 500 meter. Erin Jackson (midden) won goud. Foto: ANP

Kok is blij dat Russen mochten rijden bij EK

Kok was dan ook blij dat ze zaterdag op de 500 meter bij de EK afstanden in Heerenveen kon strijden met Angelina Golikova. De wereldkampioene zat de afgelopen dagen in quarantaine in een hotel in Sneek, omdat er een aantal coronagevallen waren in de Russische ploeg.

Alle Russen moesten vrijdag verstek laten gaan bij de openingsdag van de EK, maar op dag twee mochten ze wel starten als ze negatief getest hadden. Golikova (37,43) en landgenote Daria Kachanova (37,58) schaatsten ondanks de gebrekkige voorbereiding naar zilver en brons. Alleen Kok (37,32) was sneller.

"Ik heb het nieuws over de Russen goed gevolgd deze week", zei de Nederlandse. "Ik had het heel jammer gevonden als Golikova en Kachanova vandaag niet hadden mogen rijden, want zij zijn supergoed."

Kok was zaterdag iets beter en veroverde zo haar eerste individuele titel op een internationaal toernooi. "Daar ben ik echt superblij mee. Ik was al een keer Nederlands kampioen op de 500 meter, maar een Europese titel is toch nog net wat mooier."