Zeventien jaar nadat hij bij het NK allround als achttienjarig toptalent zijn eerste van 33 titels in Thialf had gewonnen, reed Sven Kramer zaterdag bij de EK afstanden zijn laatste race op zijn thuisbaan. Zonder publiek en vlak voor de Olympische Spelen werd het een afscheid met weinig emotie.

Hij had kunnen denken aan 2007, toen hij in een kolkend Thialf zijn eerste van negen wereldtitels allround veroverde. Of aan de WK afstanden van 2015, toen hij in Heerenveen met een van zijn beste 5 kilometers ooit (6.09,65) een uitroepteken zette achter de jarenlange dominantie op zijn favoriete afstand.

"Maar ik heb mezelf vandaag eigenlijk geen moment kunnen betrappen op gedachtes over vroeger of over mijn afscheid van Thialf. Terwijl je achteraf wel kunt concluderen dat dat het enige interessante van deze race was", verwees Kramer met een knipoog naar zijn weinig bijzondere zesde tijd op de 5.000 meter bij de EK (6.18,11).

De 35-jarige Fries stopt na dit seizoen met schaatsen, doet over twee weken niet mee aan het NK allround en heeft zich niet geplaatst voor de wereldbekerfinale van half maart. Daardoor reed hij zaterdag zijn 53e en laatste 5 kilometer op de ijsbaan die op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis staat.

Sven Kramer viert zijn eerste wereldtitel allround, in 2007 in Thialf. Sven Kramer viert zijn eerste wereldtitel allround, in 2007 in Thialf. Foto: ANP

'Het valt echt mee met het sentiment'

In een vol stadion was het waarschijnlijk een gedenkwaardige middag geworden. Nu vormden de lege tribunes een weinig inspirerend decor. "Het valt echt mee met het sentiment", zei Kramer met een glimlach. "De lege hal maakte het afscheid wat minder groot, maar het komt ook doordat de Olympische Spelen zo dichtbij zijn."

De viervoudig olympisch kampioen hoopt volgende maand in Peking een fraai einde van zijn lange loopbaan te schrijven. Hij ziet kansen op een medaille op de 5 kilometer en op goud op de ploegenachtervolging. In de route naar de Spelen was zijn race van zaterdag niet meer dan een voetnoot.

"Als dit mijn laatste wedstrijd was, was ik er misschien wat meer mee bezig geweest", aldus Kramer. "Nu dacht ik vooral: over tweeënhalve week vertrekken we naar China. Ik druk alles in die olympische tunnel en dat neemt de emotie van een dag als vandaag weg. Misschien is het wel goed dat ik zo automatisch voor wat zelfbescherming zorg. Ik voel me er in ieder geval oké bij."

De dertigvoudig wereldkampioen sluit uit dat hij, als de coronamaatregelen het toelaten, nog een keer terugkomt in Thialf om afscheid te nemen in een uitverkocht stadion. "Ik ga geen wedstrijd voor spek en bonen rijden. Nee, dit was echt de laatste."