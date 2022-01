Sven Kramer heeft zaterdag bij de EK afstanden een bijrol vertolkt op zijn laatste 5 kilometer in Thialf. De Fries kwam voor lege tribunes tot slechts de zesde tijd. De Europese titel op de afstand was voor Patrick Roest.

De 35-jarige Kramer liet eerder dit seizoen al doorschemeren dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als schaatser, waardoor op voorhand al duidelijk was dat hij bij de EK afstanden zijn laatste races in Thialf zou rijden.

Met een tijd van 6.18,11 was Kramer bijna zes seconden langzamer dan op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen, waar hij zich vorige week dankzij een derde tijd plaatste voor de Olympische Spelen in Peking. Voor zijn vijfde olympisch deelname had hij wel een aanwijsplek van de selectiecommissie van schaatsbond KNSB nodig.

Kramer reed in 2005 bij de NK allround zijn eerste race in Thialf, waarna hij uitgroeide tot de succesvolste Nederlandse schaatser aller tijden. Hij werd vier keer olympisch kampioen, dertig keer wereldkampioen en twaalf keer Europees kampioen.

Van de dertig wereldtitels won de Fries er zes op zijn thuisbaan in Heerenveen. Hij reed er ook één keer een wereldrecord op de 10 kilometer (12.49,88 in 2007), maar een maand later verbeterde hij die tijd alweer in Salt Lake City. Inmiddels is het wereldrecord in handen van Nils van der Poel, die de snelste 10 kilometer ooit vorig jaar in Thialf reed.

Kramer zal bij de Olympische Spelen in Peking (4-20 februari) naast de 5 kilometer uitkomen op de ploegenachtervolging en de massastart. Met Marcel Bosker en Roest won hij vrijdag in een baanrecord de Europese titel op de ploegenachtervolging. Op de Spelen zal hij een veelbesproken koppel vormen met Jorrit Bergsma.

Patrick Roest snelde naar de Europese titel op de 5 kilometer. Foto: ANP

Europese titel voor veelbesproken Roest

De Europese titel op de 5 kilometer ging naar Roest. De rijder van Jumbo-Visma, die afgelopen week met een woedende verklaring over de olympische selectie voor veel consternatie in de schaatswereld zorgde, was met een tijd van 6.11,54 bijna twee seconden sneller dan nummer twee Bergsma. De Noor Hallgeir Engebraten pakte het brons.

De 26-jarige Roest kwam in de laatste rit op het ijs tegen de Rus Aleksandr Rumyantsev en reed lange tijd boven het schema van Bergsma, die met 6.13,47 in de voorlaatste race de snelste tijd in Thialf had neergezet. Dankzij een goed eindschot was de Lekkerkerker toch bijna twee seconden sneller.

Met zijn zege prolongeert Roest zijn Europese titel op de 5 kilometer. Op de stayersafstand pakte hij ook al twee keer WK-zilver. De Noord-Hollander is bovendien drievoudig wereldkampioen allround.

Roest was afgelopen week onderwerp van gesprek vanwege harde kritiek op de selectiecommissie en bondscoach Jan Coopmans. De stayer vond het onbegrijpelijk dat Marcel Bosker en niet hij werd geselecteerd voor de 1.500 meter, de afstand waarop Roest vier jaar geleden verrassend olympisch zilver won. Ondanks zijn onvrede reed hij vrijdag wel de ploegenachtervolging.