Kramer was niet in zijn nopjes met de eindtijd in zijn laatste race in Thialf. Ruim een week geleden was hij nog vijf seconden sneller op het olympisch kwalificatietoernooi.

