Femke Kok heeft zaterdag indruk gemaakt op de 500 meter bij de EK afstanden in Heerenveen. De sprintster van Team Reggeborgh was ondanks lichte liesklachten de snelste in een leeg Thialf en veroverde daarmee haar eerste internationale titel op de sprintafstand.

De 21-jarige Kok noteerde in Heerenveen een tijd van 37,32 seconden, waarmee ze ruim een tiende sneller was dan de Russische Angelina Golikova, de houdster van het baanrecord (37,02) is. De Russische Daria Kachanova pakte in een tijd van 37,58 het brons.

Kok brak vorig seizoen in de bubbel van Heerenveen door tot de internationale sprinterstop en won het wereldbekerklassement over de 500 meter, maar een internationale titel ontbrak nog op haar palmares. Vorig jaar werd ze wel Nederlands kampioene op de kortste schaatsafstand.

Voor Golikova en Kachanova waren de medailles op de 500 meter een flinke opsteker. Zij zaten de afgelopen dagen noodgedwongen in quarantaine in een hotel in Sneek vanwege een corona-uitbraak in de Russische ploeg. Zaterdag stonden ze voor het eerst op het ijs.

Michelle de Jong en Dione Voskamp bleven net buiten het podium. De Jong werd in een tijd van 37,85 seconden vijfde, terwijl Voskamp twee honderdsten langzamer dan haar landgenote was en daarmee op de zesde plaats eindigde.

Van de drie Nederlandse EK-deelnemers zal alleen Voskamp niet in actie komen op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Peking. Zij greep vorige week op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) naast een olympisch ticket. Jutta Leerdam bleef haar voor, maar de Haagse schaatste de 500 meter op de EK afstanden niet omdat ze zich niet te zwaar wilde belasten met het oog op de Spelen (4-20 februari).