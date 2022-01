Antoinette de Jong is zaterdag in Heerenveen Europees kampioene geworden op de 1.500 meter. De rijdster van Jumbo-Visma versloeg Ireen Wüst in een rechtsstreek duel en klokte de snelste tijd op de schaatsmijl. Op de 500 meter pakte Femke Kok haar eerste internationale titel in haar loopbaan.

De 26-jarige De Jong en de negen jaar oudere Wüst stonden in de slotrit van de 1.500 meter tegenover elkaar en gingen er allebei hard vandoor in Thialf. De Jong nam vanaf de start het initiatief in de rit en bleef de regerend olympisch kampioene met een tijd van 1.53,81 een kleine drie tienden voor.

De Italiaanse Francesca Lollobrigida completeerde het podium met het brons (1.54,50). Marijke Groenewoud, de derde Nederlandse schaatsster die in Peking zal uitkomen op de 1.500 meter, werd vierde in 1.54,78.

De Jong en Wüst worden samen met de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Brittany Bowe beschouwd als de grootste kanshebbers voor olympisch goud op de schaatsmijl. De twee Nederlanders stonden dit seizoen al zes keer tegenover elkaar. Vier keer was De Jong sneller dan de vijfvoudig olympisch kampioene.

Op Takagi staat voorlopig geen maat op de 1.500 meter. De nummer twee van de Olympische Spelen van vier jaar geleden won dit seizoen drie van de vier wereldbekerwedstrijden. Bowe schreef de World Cup in Calgary op haar naam.

De Jong zal op de Olympische Spelen op liefst vier onderdelen uitkomen: de 1.000, 1.500 en 3.000 meter en de ploegenachtervolging. Wüst rijdt op haar vijfde en laatste Spelen de 1.000 en 1.500 meter en de ploegenachtervolging.

Femke Kok snelde naar de Europese titel op de 500 meter.

Kok pakt eerste internationale titel op 500 meter

Eerder op de dag ging de Europese titel op de 500 meter naar Kok. De 21-jarige rijdster van Team Reggeborgh noteerde in Heerenveen een tijd van 37,32 seconden, waarmee ze ruim een tiende sneller was dan de Russische Angelina Golikova, de houdster van het baanrecord (37,02). De Russische Daria Kachanova pakte in een tijd van 37,58 het brons.

Kok brak vorig seizoen in de bubbel van Heerenveen door tot de internationale sprinterstop en won het wereldbekerklassement over de 500 meter, maar een internationale titel ontbrak nog op haar palmares. Vorig jaar werd ze wel Nederlands kampioene op de kortste schaatsafstand.

Voor Golikova en Kachanova waren de medailles op de 500 meter een flinke opsteker. Zij zaten de afgelopen dagen noodgedwongen in quarantaine in een hotel in Sneek vanwege een corona-uitbraak in de Russische ploeg. Zaterdag stonden ze voor het eerst op het ijs.

Michelle de Jong en Dione Voskamp eindigden net naast het podium. De Jong werd in een tijd van 37,85 seconden vijfde, terwijl Voskamp twee honderdsten langzamer dan haar landgenote was en daarmee op de zesde plaats eindigde.

Van de drie Nederlandse EK-deelnemers zal alleen Voskamp niet in actie komen op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Peking. Zij greep vorige week op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) naast een olympisch ticket. Jutta Leerdam bleef haar voor, maar de Haagse schaatste de 500 meter op de EK afstanden niet omdat ze zich niet te zwaar wilde belasten met het oog op de Spelen (4-20 februari).