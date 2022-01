De Nederlandse teamsprinters zijn zaterdag voor het eerst Europees kampioen geworden. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Tijmen Snel reden bij de EK afstanden in Heerenveen de snelste tijd.

Met een tijd van 1.19,77 was Nederland twaalf honderdsten sneller dan nummer twee Noorwegen. Polen completeerde het podium met een tijd van 1.20,54.

De teamsprint is een relatief nieuw onderdeel in het schaatsen. Een ploeg start met drie rijders en na elke ronde stapt één schaatser van de baan. Bij de EK afstanden is de teamsprint in de plaats van de 5 kilometer bij de vrouwen en de 10 kilometer bij de mannen gekomen.

Nederland was bij de WK afstanden bijzonder succesvol op de teamsprint. Bij de eerste editie in 2019 bezorgden Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Verbij Nederland de eerste wereldtitel op het onderdeel. Een jaar later werden ze opnieuw wereldkampioen. Vorig seizoen stond de teamsprint niet op het WK-programma.

Rusland kon de Europese titel op de teamsprint niet verdedigen. De Russen kampten onlangs met een corona-uitbraak in de selectie en hadden zich afgemeld voor het onderdeel. Later op de dag zullen verschillende Russische schaatsers wel in actie komen.

Voor Nederland is het alweer de derde Europese titel op deze EK. Vrijdag pakten de Nederlandse mannen goud op de ploegenachtervolging en werden Irene Schouten en Thomas Krol Europees kampioen op respectievelijk de 3.000 meter en de 1.000 meter. Vanwege een lichte blessure bij Femke Kok en Michelle de Jong had Nederland zich op het laatste moment teruggetrokken voor de teamsprint bij de vrouwen.