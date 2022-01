Rit 10/10 - Het Nederlandse feestje is compleet en Antoinette de Jong doet het! In een prachtig gevecht gaat De Jong maar net als eerste over de streep in 1.53,81! Wüst na de laatste bocht nog zij aan zij met De Jong, maar moest in de laatste meters toegeven en verliest haar Europese titel. Wel wordt ze tweede met een tijd van 1.54,08.