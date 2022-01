Rit 4/8 - Terwijl Kramer een podiumplek kan vergeten en de catacomben induikt, wint Michele Malfatti de vierde rit met 6.24,15. Daarna komt Livio Wenger over de streep met 6.33,26. Het is nog even de vraag of zijn tijd blijft staan, aangezien hij twee keer buiten de baan schaatste.