Erin Jackson is er zaterdag verrassend genoeg niet in geslaagd om een olympisch ticket op de 500 meter te veroveren. De Amerikaanse revelatie van het schaatsseizoen en concurrent van onder anderen Femke Kok vergooide haar kansen bij de nationale trials met een misser.

Op het laatste rechte stuk leek Jackson met haar ene schaats haar andere te raken, waardoor ze uit balans raakte. Ze hoopte op een herkansing, maar die kreeg ze niet omdat ze niet was gevallen.

Jackson kwam tot een tijd van 38,25 seconden en werd daarmee derde, terwijl een plek bij de beste twee was vereist. Brittany Bowe (37,81) en Kimi Goetz (37,86) gaan wél naar de Winterspelen in Peking.

"Ik heb het zelf verprutst", aldus Jackson. "De regels zijn nu eenmaal dat je alleen een herkansing krijgt als je onderuitgaat, ook al is een misslag op de 500 meter al fataal. Misschien had ik me moeten laten vallen."

Jackson moet nu hopen op ontsnappingsroute

Jackson kan nu alleen nog hopen dat Bowe of Goetz, die zich eerder op de 1.000 meter voor Peking plaatsten, het ticket opgeeft. "Het zou geweldig zijn als ik als nummer één van de Verenigde Staten én van de wereld alsnog de kans krijg. Ik kan alleen maar afwachten en geef de hoop nog niet op."

De 29-jarige Jackson is een laatbloeier in het schaatsen en maakte dit seizoen veel indruk door vier van de acht wereldbekerwedstrijden op de 500 meter te winnen. In 2018 was ze erbij tijdens de Spelen van Pyeongchang, waar ze nog als 24e eindigde.

De Winterspelen in Peking beginnen op 4 februari. Namens Nederland verschijnen naast Kok ook Jutta Leerdam en Michelle de Jong aan de start van de 500 meter.