Na een rumoerige week schaatsten Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker vrijdag in Thialf naar hun tweede Europese titel op rij op de ploegenachtervolging. "De onderlinge verhoudingen zijn altijd heel erg goed geweest."

Kramer heeft in zijn zeventien jaar als topschaatser te veel commotie meegemaakt om zich daar nog door te laten beïnvloeden. "Ja, er was veel afleiding deze week", zegt de ervaren Fries met een glimlach. "Maar gelukkig ben ik 35 en heb ik voor hetere vuren gestaan."

"Emoties, stress, teleurstellingen; helaas horen die dingen bij de topsport. Zeker in een olympisch jaar. Op het moment zelf denk je: oei, gaat dat wel goed? Maar soms is dat vuur juist even nodig, of je het nou leuk vindt of niet."

Het was deze keer Roest die voor een relletje in het Nederlandse schaatsen zorgde door maandag in een verklaring stevige kritiek te uiten op schaatsbond KNSB en bondscoach Jan Coopmans.

De drievoudig wereldkampioen allround vindt het onbegrijpelijk dat de selectiecommissie Bosker heeft aangewezen voor de 1.500 meter en dat de bondscoach Kramer heeft geselecteerd voor de massastart. Daardoor mag Roest in Peking niet starten op de schaatsmijl, de afstand waarop hij in 2018 olympisch zilver won.

Kramer en Bosker stonden achter Roest

Roest benadrukte direct dat hij zijn ploeggenoten Kramer en Bosker niks kwalijk neemt. "Mijn statement was gericht tegen de bond en de bondscoach", aldus de 26-jarige schaatser van Jumbo-Visma. "En zo hebben Marcel en Sven het ook opgevat."

Bosker belde Roest meteen toen hij in de krant de kritiek van zijn teammaat las. "'Wat er ook gebeurt, ik sta achter je', zei ik. Ik nam het zeker niet persoonlijk op. Ik kan er niks aan doen en heb er niks mee te maken gehad."

Kramer: "Patrick, Marcel en ik trainen al jaren met elkaar en er is in die periode echt wel vaker wat gebeurd. Je kunt het niet vijf of zes jaar lang alleen maar met elkaar eens zijn, maar de onderlinge verhoudingen zijn altijd heel erg goed geweest. En ook nu stonden alle neuzen dezelfde kant op."

Er komt nog een gesprek tussen Roest en de bondscoach

Roest, Kramer en Bosker bewezen dat vrijdag op het ijs in Heerenveen door de Europese titel op de ploegenachtervolging te prolongeren. Het Nederlandse trio was een maand voor de Spelen met een baanrecord van 3.37,97 bijna een seconde sneller dan olympisch kampioen Noorwegen (3.38,92).

"Er is veel discussie geweest deze week, dat bracht wel wat stress met zich mee", erkende Roest, die zijn dreigement om niet te starten in Thialf introk toen hij hoorde dat er geen reserve beschikbaar was. "Uiteindelijk heeft al het gedoe niet heel veel invloed gehad op onze race."

Bondscoach Coopmans zei na de wedstrijd dat hij er bewust voor gekozen heeft om niet direct al een verzoeningsgesprek met Roest te voeren. "We hebben deze week alleen overleg gehad over de race. Patrick belde me afgelopen zondag en was toen flink overstuur. Dat gesprek gaat zeker een vervolg krijgen en ik heb geen enkele angst dat dat niet goed gaat komen."

De EK afstanden gaat zaterdag vanaf 14.30 uur verder met de teamsprint voor mannen, de 500 meter voor vrouwen, de 5 kilometer voor mannen en de 1.500 meter voor vrouwen. Op de 5.000 meter komen Kramer en Roest voor de tweede keer dit weekend in actie.