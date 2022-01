Patrick Roest staat nog steeds volledig achter zijn stevige verklaring over de keuzes van de selectiecommissie van schaatsbond KNSB, al zorgde zijn statement wel voor een stressvolle week.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Roest is zelf de eerste om te erkennen dat een publiekelijke aanval niet direct bij zijn gereserveerde karakter past. "Ik ga dus niet zeggen dat het lekker voelde", zei de boerenzoon uit Lekkerkerk vrijdag met een glimlach. "Maar het was wel nodig, want anders was het aan me blijven knagen."

Zijn woede over de zondag bekendgemaakte schaatsselectie voor de Olympische Spelen van Peking was zo groot, dat Roest een dag later via zijn management een verklaring van 295 woorden verspreidde.

De drievoudig wereldkampioen allround uitte daarin scherpe kritiek op het besluit om niet hem, maar Marcel Bosker aan te wijzen voor de 1.500 meter en vooral op de in zijn ogen gebrekkige communicatie van de KNSB.

"Ik hoorde de besluiten van de selectiecommissie van mijn teamgenoten tijdens een krachttraining", aldus Roest. "Dat vond ik heel raar en niet netjes. Ik heb niks gehoord van de bond, terwijl ik wist dat ze wel met andere jongens gesproken hebben. Ik voelde me gepasseerd."

142 Roest zet woede op schaatsbond om in goud met ploegenachtervolging

'Lekker om na alle discussies hard te kunnen schaatsen'

Na gesprekken met mensen in zijn nabije omgeving en zijn manager besloot de schaatser van Jumbo-Visma dat hij zich niet wil stil wilde houden, ook al zorgde het voor onrust in de week van de EK afstanden. "Ik heb daar zeker geen spijt van, denk dat het alleen maar goed is geweest", zei Roest.

"De eerste paar dagen zorgden alle vragen over wat ik van de selectie vond voor stress en vermoeidheid. Nu weet iedereen wat mijn gevoel erbij is en is het klaar. Ik wil me focussen op het schaatsen en de grote wedstrijden die eraan komen."

Op de openingsdag van de EK afstanden in Heerenveen lukte dat prima. Roest prolongeerde samen met Bosker en Sven Kramer de Europese titel op de ploegenachtervolging. Het Nederlandse trio troefde olympisch kampioen Noorwegen af door een baanrecord te schaatsen.

"Het was na alle discussies van deze week lekker om een wedstrijd te rijden en hard te schaatsen", aldus Roest. "De teleurstelling blijft, maar ik heb het een plekje kunnen geven."

Patrick Roest (midden) won EK-goud met de Nederlandse achtervolgingsploeg. Patrick Roest (midden) won EK-goud met de Nederlandse achtervolgingsploeg. Foto: Pro Shots

KNSB neemt kritiek van Roest mee in evaluatie

Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB vertelde vrijdag dat de bond nog steeds achter zijn manier van communiceren staat en dat hij dat dinsdag in een "stevig maar goed" telefoongesprek ook aan Roest heeft laten weten.

"Ik denk dat wij uitermate zorgvuldig gehandeld hebben richting onze sporters", aldus De Wit, die ervoor koos alle schaatsers te bellen voor wie de selectie een "significante verandering" was ten opzichte van de resultaten van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Roest, die vierde werd op de 1.500 meter en zich daarmee niet (op eigen kracht) geplaatst had voor de schaatsmijl, viel niet binnen die groep.

"Als je me nu vraagt of we het anders hadden moeten aanpakken met Patrick, dan zeg ik nee", aldus De Wit. "Maar Patrick ziet het duidelijk anders, dus daar moeten we wat mee. We kunnen het niet meer veranderen voor deze Spelen, maar we nemen Patricks mening mee in onze evaluatie. En misschien betekent dat wel dat we over vier jaar alle schaatsers in de selectie gaan bellen."