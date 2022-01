Marcel Bosker heeft op sociale media haatberichten ontvangen nadat hij vorige week werd geselecteerd voor de Olympische Winterspelen in Peking. De schaatser van Jumbo-Visma mag dankzij een aanwijsplek de 1.500 meter en de ploegenachtervolging rijden in Peking en dat leidde tot veel opschudding in de schaatswereld.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De haatberichten die Bosker via sociale media kreeg waren niet talrijk. Maar de vijf die hij na zijn olympische uitverkiezing ontving, kon hij vijf dagen na de bekendmaking van de selectie voor de Spelen zo opnoemen. "Van je hoort er niet thuis tot je hebt het niet verdiend." Het ergste bericht was dat over zijn moeder, doorspekt met ziektes.

"De meest onlogische dingen kwamen voorbij", zei Bosker vrijdag na de ploegenachtervolging, waarop hij met Patrick Roest en Sven Kramer in een baanrecord naar de Europese titel schaatste. "Het slaat nergens op, maar ik heb ze wel gehad."

Bosker kon zich afsluiten voor de online haat. "Maar het is niet leuk. Ik heb honderden positieve en vijf negatieve berichten gekregen, maar je onthoudt die vijf negatieve. Het heeft me wel scherp gehouden. Je hebt er ook niks aan als iedereen je prijst."

"De mensen mogen zeggen en schrijven wat ze denken, maar in Nederland weten ze altijd heel goed wat ze ervan moeten vinden", vervolgde de altijd uitgesproken Bosker. "Iedereen schrijft op sociale media maar wat-ie wil."

Bosker zei geen extra motivatie te hebben gehaald uit de controverse rond zijn aanwijsplek, die hij kreeg vanwege zijn waarde als rijder van de ploegenachtervolging. Hij had zich vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen niet op de individuele afstanden geplaatst, maar kreeg ten koste van Tijmen Snel alsnog een olympisch ticket op de 1.500 meter. Daardoor kan hij ook op de olympische ploegenachtervolging uitkomen.

Marcel Bosker (voorop) reed vrijdag met Sven Kramer (achter) en Patrick Roest (midden) naar de Europese titel op de ploegenachtervolging. Marcel Bosker (voorop) reed vrijdag met Sven Kramer (achter) en Patrick Roest (midden) naar de Europese titel op de ploegenachtervolging. Foto: ANP

Bosker zat op racefiets toen hij beslissende telefoontje kreeg

Bosker reed zondag rond 15.00 uur op zijn racefiets net buiten Heerenveen toen de telefoon in zijn achterzakje trilde en de naam van technisch directeur Remy de Wit op zijn scherm verscheen. In de berm langs de weg kreeg hij het goede nieuws te horen: de rijder van Jumbo-Visma mag komende maand in Peking zijn olympische debuut maken.

"Ze zouden tegen het middaguur bellen, maar het duurde en duurde maar", verklaarde Bosker de opmerkelijke plek waar hij het telefoontje van De Wit opnam. "Om 15.00 uur dacht ik: ik moet nu wel gaan fietsen, anders is het donker. Vijf minuten later ging de telefoon. Natuurlijk heb ik na het belletje mijn rit afgemaakt. Ik ga nu naar de Spelen, dus ik moest wel. Ik kan geen training meer laten schieten."

Bosker vindt het terecht dat hij en ook zijn ploeggenoot Kramer ten koste van Snel en sprinter Dai Dai N'tab een aanwijsplek hebben gekregen. "Wij hebben met de ploegenachtervolging meer kans op goud dan Tijmen en Dai Dai individueel. Ik wil hun niet tekort doen, het zijn twee supergasten, maar ik denk dat er op de ploegenachtervolging meer te halen valt."

De Europese titel van vrijdag was daarvan een bevestiging geweest, aldus Bosker. Hij weet wat hij over zich heen had gekregen als Nederland naast het Europese goud op de ploegenachtervolging had gegrepen. "Dan was het nog vervelender geweest. Wat dat betreft ben ik blij dat we gewonnen hebben."